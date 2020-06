Odstrasza nazwą, przyciąga wyglądem (Opowieści z lasu, odc. 225)

"Jedna z najwyższych krajowych bylin, tworząca duże, zwarte kępy, dorastająca do 2 m wysokości. Ma kwiaty białe lub kremowe, drobne, zebrane w duże wiechowate kwiatostany (męskie lub żeńskie) osiągające do 0,5 m długości" – tak parzydło leśne opisuje e-katalog roślin.

Na stronie czytamy, że ten gatunek kwitnie w czerwcu. Parzydło leśne charakteryzują duże, kilkukrotnie pierzasto podzielone liście. Roślina lubi cień, „preferuje gleby żyzne i stale umiarkowanie wilgotne". Jest też całkowicie mrozoodporna.

Według Encyklopedii Leśnej, występuje zwykle w wilgotnych lasach górskich, buczynach, jaworzynach i jedlinach, a także w ziołoroślach nad potokami. Strona podaje, że brak go na północy, mowa tu jednak o parzydle leśnym w stanie dzikim. Można je jednak znaleźć w naszych ogrodach i na działkach. Osoby pielęgnujące te miejsca chętnie uprawiają parzydło leśne ze względu na jego atrakcyjny wygląd.

- Chociaż nie natrafiliśmy na parzydło leśne w stanie dzikim w lasach Nadleśnictwa Elbląg, to jednak należy zaznaczyć, że świetnie czuje się ono w naszym klimacie. W naszym regionie spotkamy je często jako roślinę uprawianą przez ogrodników, stąd warto zrobić wyjątek i wspomnieć o tej bylinie w „Opowieściach z lasu”, zwłaszcza, że przypada teraz pora jego kwitnienia – tłumaczy leśnik. Dodaje, że zbliżające się wakacje mogą stanowić okazję do zobaczenia parzydła w stanie dzikim, choćby w polskich górach.

Portal Media Nauka podaje, że ten gatunek występuje także w Azji i Ameryce Północnej. Zaznacza też, że parzydło leśne jest też rośliną wieloletnią i trującą. Strona wymienia także inne jego cechy: ma nierozgałęzioną łodygę, zdrewniałe kłącze, a jego owoc to mieszek. Jest rośliną dwupienną. W Polsce parzydło leśne jest objęte częściową ochroną przyrodniczą.

Autorzy bloga Roślinariusz tak odnoszą się do nazwy byliny: "Nazwa parzydło niezbyt dobrze się kojarzy, przywodzi bowiem na myśl coś mało urodziwego, jak również sugeruje, że mamy do czynienia z gatunkiem niebezpiecznym. Tymczasem przy bliższym poznaniu okazuje się, że jest to miano niesprawiedliwe i zupełnie niezasłużone. Roślina zwana parzydłem nie posiada właściwości parzących, a przy tym jest naprawdę piękna – obdarzona burzą delikatnych, eterycznych kwiatów". Autorzy podkreślają, że sama nazwa odnosi się prawdopodobnie do rozdzielnopłciowości rośliny, wzięła się mianowicie od słowa "para" – chodzi tu o osobnika męskiego i żeńskiego. Są też źródła, które nazwę byliny łączą jednak z "parzeniem", bo ona sama jest podobna do kwitnącej pokrzywy. Strona zawiera też informację, że parzydło jest popularną rośliną ozdobną. Dawniej, mimo występowania w niej toksycznych związków, używano go w medycynie ludowej.