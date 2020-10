Odszedł Janusz Hankowski...

Dzisiaj nad ranem zmarł Janusz Hankowski, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych elbląskich artystów malarzy. Był współzałożycielem Galerii EL i autorem jej nazwy. Miał 87 lat...

Janusz Hankowski urodził się w 1933 r. w Ostrowi Mazowieckiej. W latach 1951-55 studiował etnografię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom uzyskał w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a w 1963 r). Od lat 60. aktywnie uczestniczył w życiu kulturalno-artystycznym Elbląga. Jest współzałożycielem i twórcą Galerii EL - to on także wymyślił dla niej nazwę. Przez lata w ruinach Galerii EL funkcjonowała wspólna pracownia Gerharda Jurgena Bluma Kwiatkowskiego oraz Janusza Hankowskiego. Brał udział w organizacji Biennale Form Przestrzennych, jest także ojcem chrzestnym Salonów Elbląskich.

Janusz Hankowski zajmował się malarstwem, tkaniną artystyczną i grafiką. Uczestniczył w wielu wystawach środowiskowych, okręgowych, krajowych i międzynarodowych. Od początku swojej drogi twórczej z dużą konsekwencją tworzył swój własny świat malarskich fascynacji i przemyśleń. Zafascynowany kulturą wschodu Hankowski tworzył świat pełen bizantyjskich kopuł i w sposób tylko sobie znany łączy go z krainą niepotrzebnych nikomu błędnych rycerzy zastygłych na obrazach i tryptykach, gotowych w każdej chwili ruszyć w obronie prawdy. Prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i poza granicami, wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Ostatnio prace Janusza Hankowskiego były prezentowane w 2013 r. podczas wystawy retrospektywnej w Galerii EL. W ten sposób środowisko artystyczne uczciło wówczas 80. urodziny Mistrza oraz jubileusz 55-lecia pracy twórczej.

Nie znamy jeszcze szczegółów uroczystości pogrzebowych. Przekażemy je, jak tylko będą znane.