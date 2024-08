Odwiedź strefę zdrowia podczas Elbląskiego Święta Chleba

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Elbląskie Święto Chleba to nie tylko jarmark produktów regionalnych, występy, koncerty, czy inne liczne atrakcje. To również okazja do zadbania o swoje zdrowie oraz możliwość oddania krwi. Zachęcamy do odwiedzenia strefy zdrowia, która będzie funkcjonowała na Starym Mieście od piątku do niedzieli.

Już po raz kolejny nasz samorząd organizuje Elbląskie Dni Zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie do profilaktyki, która jest niezwykle ważna. Przez trzy dni mieszkanki i mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań oraz zajęć przygotowanych w ramach edukacji zdrowotnej. Na Bulwarze Zygmunta Augusta w namiotach profilaktycznych elbląskich szpitali każdy chętny będzie mógł zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom glukozy, cholesterolu i trójglicerydów. Będzie można również zmierzyć swoje BMI wraz ze składem masy ciała. W sobotę w trychobusie i spirobusie wykonywane będą badania włosów i skóry głowy oraz pojemności płuc. Nie zapominamy również o edukacji. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w pokazach ratownictwa medycznego. To okazja, by nauczyć się, jak skutecznie pomagać innym w nagłych sytuacjach! Będzie można również przetestować alkogole i narkogogle oraz wziąć udział w konkursach o tematyce zdrowotnej. Podczas Elbląskiego Święta Chleba możesz także podarować najcenniejszy na świecie lek. W sobotę odbędzie się akcja MOTO KROPLA , organizowana przez elbląskich motocyklistów. Krew będzie można oddać w god. 8 – 12 w KRWIOBUSIE, który stanie u zbiegu ulic Wigilijnej i Stary Rynek.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga