Oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter turbin/wirników, operator maszyn CNC/tokarz-frezer, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), wulkanizator, monter instalacji sanitarnych;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, montażysta mebli, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz-frezer frontów meblowych, tapicer meblowy, operator CNC ( 5 osiowe), pilarz piły panelowej, stolarz, szlifierz meblowy;

BUDOWLANEJ: kierowca-brukarz, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, monter sieci i instalacji, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, robotnik budowlany- kierowca, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, cieśla, murarz, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: pracownik socjalny, stanowisko ds. przeglądów, remontów i inwestycji, zootechnik oceny, księgowy/wa ( samodzielne stanowisko), młodszy asystent rodziny, specjalista/ podinspektor- dyspozytor bezpieczeństwa, specjalista/ podinspektor ds. kancelaryjnych i budżetu;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: fryzjer/ka, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, krojcza/czy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej-dowódca, magazynier, młodszy operator maszyn produkcyjnych, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do produkcji reklam, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, handlowiec- manager, kierownik produkcji, leśniczy, szwacz/ka maszynowa, sprzątaczka/ pracownik utrzymania czystości;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, specjalista ds. logistyki, operator maszyn pralniczych, operator składarki, pracownik fizyczny ( z uprawnieniami na wózki widłowe);

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.