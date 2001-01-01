Oferty pracy w PUP

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Sprawdź, jakie branże potrzebują pracowników.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

- MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromonter, elektryk maszyn

i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik-elektronik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik-wulkanizator, mechanik-tokarz, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, monter-spawacz, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pracownik produkcyjny-spawacz, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

- BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla, murarz, pracownik budowlany-murarz, robotnik drogowy, robotnik ogólnobudowlany, zbrojarz;

- STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji branży meblowej, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, technolog (produkcja mebli);

- SPECJALIŚCI: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, asystent sędziego, asystent projektanta, fizjoterapeuta, księgowa/wy, księgowa-samodzielne stanowisko, pracownik biurowy, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta, starszy referent;

- PEDAGOGICZNEJ: dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, nauczyciel biznesu i zarządzania, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel filozofii, nauczyciel fizyki, nauczyciel geografii, nauczyciel historii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowawca internatu, nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego, profesor uczelni, wykładowca;

- USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, fryzjer damsko-męski/barber, barman-kelner, kelner/ka, kucharz, kucharz małej gastronomii, pomoc kuchenna, opiekun medyczny, pokojowa w hotelu, pomoc fryzjerska, recepcjonista/ka

w hotelu, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, stylistka paznokci, szwaczka;

- INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. C, kierowca kat. B, logistyk, monter-kierowca, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny (koszenie poboczy),pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik utrzymania czystości, technik reklamy;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, operator maszyn pralniczych, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik ochrony-pracownik placu;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

technik prac biurowych, pomoc administracyjno-biurowa, pokojowa;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP:

doradca ds. nieruchomości, sprzedawca-handlowiec, pracownik biurowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.