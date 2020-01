Okulary przeciwsłoneczne - zdrowo i modnie

Niezbędną rzeczą w garderobie zarówno każdej kobiety jak i mężczyzny są okulary przeciwsłoneczne. Oprócz tego, że chronią one oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV, to odpowiednio dobrane do kształtu twarzy będą również stylowym i eleganckim dodatkiem idealnie dopełniającym wygląd.

W wyborze odpowiednich okularów oprócz podziału na damskie i męskie, warto również zwrócić uwagę na wiele kształtów i rozmiarów oprawek, które umożliwią perfekcyjne dopasowanie ich do rodzaju twarzy.

Podział okularów na damskie oraz męskie

Okulary przeciwsłoneczne damskie i męskie różnią się od siebie przede wszystkim kształtem oraz szerokością. Okulary dla kobiet są często węższe, a okulary męskie posiadają szerszy rozstaw zauszników - wynika to z tego, że zazwyczaj twarz mężczyzny jest szersza niż kobiety. Płeć żeńska częściej także preferuje okulary w kształcie kociego oka, o różnych kolorach oprawek. Z kolei okulary oferowane mężczyznom są często w ciemnych kolorach, a ich oprawki są bardziej standardowe. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne wyjątki od tych reguł - szeroki wybór kształtów i kolorów okularów damskich oraz męskich z pewnością sprawi, że każdy znajdzie okulary idealne dla siebie.

Kształty oprawek okularów

- okulary prostokątne - są najlepszym wyborem dla osób o okrągłej twarzy, ponieważ wyszczuplą ją oraz nadadzą wyrazistego kształtu. Są one kanciaste i bardzo dobrze kontrastują z tym typem twarzy.

- okulary wayfarer - klasyczny model o kwadratowych, wyrazistych oprawkach, który najlepiej będzie wyglądał na okrągłej twarzy. Okulary te są bardzo popularne wśród gwiazd i celebrytów. Bogactwo kolorów oprawek oraz szkieł jest dużym atutem tych okularów, gdyż oprócz klasycznej czerni można nabyć również bardziej wyraziste barwy, jak np. różowe bądź zielone.

- okulary owalne - ich kształt bardzo dobrze kontrastuje z twarzą kwadratową, dzięki czemu dodadzą łagodności jej rysom. Zaokrąglone oprawki wysmuklają twarz o ostrych rysach.

- okulary okrągłe - łagodzą zaostrzone rysy twarzy o kształcie kwadratowym i trójkątnym. Odwracają uwagę od wyraźnie zaznaczonej żuchwy, a w przypadku podłużnej twarzy nadadzą jej odpowiednich proporcji.

- okulary kocie - po ten typ oprawek sięgają głównie kobiety. Są bardzo uniwersalne i pasują do wielu rodzajów twarzy - wysmuklają bowiem okrągłą i trójkątną twarz oraz nadają jej kontrastu, a w przypadku twarzy kwadratowej łagodzą jej rysy oraz idealnie komponują się z dolną jej częścią.

- okulary aviator - ich charakterystyczną cechą jest cienka, metalowa oprawka. Ich szkła zwężają się w kierunku dołu, do zewnętrznej strony. Ten typ pasuje najbardziej do twarzy o rysach wyrazistych, potrzebującej wysmuklenia. Nadają się więc idealnie dla osób o kwadratowym kształcie twarzy.

Marki okularów oraz ich charakterystyka

- Okulary Ray-Ban - marka funkcjonująca od 1937r. dostępna na całym świecie. Wiodącymi okularami Ray-Ban są Aviatory i Wayfarery, które są popularne wśród aktorów, muzyków oraz wielu innych znanych osób. Oferta marki jest bardzo szeroka, a okulary dostępne są w różnych przedziałach cenowych, dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup produktów tej firmy. Oprócz tego, że okulary są modne i ponadczasowe, to posiadają również odpowiednie filtry chroniące oczy przed promieniowaniem słonecznym.

- Okulary Oakley - to okulary sportowe produkowane przez amerykańską firmę. Są one bardzo popularne wśród sportowców dzięki swojej wysokiej jakości wykonania. Dostępne są w wielu różnych kolorach zarówno oprawek jak i szkieł. Zrobione są z najlepszych, trwałych materiałów oraz posiadają niezwykły, nowoczesny design.

- Okulary Vogue - stworzone przez markę kreującą trendy na całym świecie. Okulary tej firmy są eleganckie oraz stylowe, zarówno o kolorach klasycznych (czerń, brąz) jak i nowoczesnych (czerwień, błękit). Podkreślą piękno oraz nadadzą stylu każdemu, kto się na nie zdecyduje.

- Okulary Prada - to okulary wykonane przez jeden z najbardziej rozpoznawalnych i renomowanych włoskich domów mody, który co roku dyktuje modowe trendy. Są one zawsze zrobione dokładnie, z dbałością o każdy szczegół. Decydując się na okulary tej marki można być pewnym, że otrzyma się najwyższej jakości produkt zgodny z aktualnymi wyznacznikami świata mody.

- Okulary Dolce Gabbana - włoska marka rozpoznawalna i dyktująca trendy na całym świecie. Dom mody Dolce Gabbana skupia się na tym, aby tworzone przez nich okulary były nie tylko wysokiej jakości, ale także ponadczasowe oraz wpasowujące się w aktualne wyznaczniki mody.

- Okulary Versace - włoska marka, która często w oprawkach okularów umieszcza złote zdobienia. Często można je spotkać w kształcie kociego oka. Są wykonywane z najwyższej jakości materiałów.

- Okulary Emporio Armani - marka ta produkuje głównie okulary nowoczesne, o kolorach zarówno subtelnych jak i wyrazistych. Oprócz stylu nadają także odrobinę szaleństwa w wizerunku.

- Okulary Michael Kors - to okulary oferowane przez amerykańskiego projektanta. Ich podstawowymi cechami są elegancja oraz klasyka. Kolorami często występującymi w oprawkach są: czarny, odcienie brązu, złoto i srebro. Oprawki mają różne kształty, a ich klasyczny charakter dodaje elegancji całemu wizerunkowi.

- Okulary Miu Miu - są produkowane przez włoską Pradę, mają nietuzinkowe zdobienia oraz kształty. Głównymi cechami, które rozróżniają okulary Miu Miu od tych produkowanych przez Pradę jest ich wyrazisty charakter. Często są one awangardowe, oryginalne oraz przyciągają spojrzenia.

- Okulary Persol - marka ta skupia się na tworzeniu wspaniałej jakości okularów. Są wygodne w użytkowaniu oraz wykonane tak, by mogły służyć na długie lata.

- Okulary Bvlgari - firma ta ma greckie korzenie. Okulary przez nią produkowane są często połączeniem klasyki z nowoczesnością. Są oryginalne, ekskluzywne oraz charakterystycznie zdobione.

Okulary przeciwsłoneczne najlepszych marek w najlepszych cenach znajdziesz na https://www.ubutik.pl/135-okulary-przeciwsloneczne

Ochrona oczu dzięki okularom przeciwsłonecznym

Okulary wyposażone w filtr UV400 całkowicie blokują dostawanie się szkodliwego promieniowania słonecznego UVA oraz UVB do oczu. Są one niezbędne nie tylko latem, ale również podczas innych pór roku, gdy promienie słoneczne mogą oślepiać lub negatywnie wpływać na oko. Przykładowe skutki długotrwałego oddziaływania promieniowania UV na oczy to:

- występowania raka skóry powiek,

- częste zapalenia spojówek,

- zmiany zwyrodnieniowe w plamce żółtej,

- szybsze występowanie zmarszczek w okolicach oczu.

Okulary przeciwsłoneczne niezbędne u każdego

Ważne jest zatem to, by zaopatrzyć się w dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne, które będą posiadały odpowiedni filtr chroniący oczy. Oprócz tego, że zminimalizują one występowania chorób i schorzeń oczu, to także umożliwią m.in. komfortowe kierowanie pojazdem oraz spacerowanie podczas słonecznych dni. Obecnie na rynku jest ogromny wybór okularów - różnią się kształtami oprawek, kolorami, zdobieniami oraz ceną. Dzięki bogatej ofercie różnych marek każdy poszukujących idealnych okularów znajdzie coś dla siebie. Sprawdzone marki oraz najwyższej jakości produkty można znaleźć nie wychodząc z domu w ofercie sklepu internetowego https://www.ubutik.pl/.

