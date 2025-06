Oni wygrali „Przekleństwo od bogów”

Co wydarzyłoby się, gdyby Prusowie zdobyli Elbing podczas II powstania pruskiego? - takie pytanie zadaliśmy naszym czytelnikom w konkursie, w którym nagrodą była czwarta część pruskiego cyklu Tomasza Stężały „Przekleństwo od bogów”. Dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodziliśmy książką.

Przypomnijmy: Tomasz Stężała kontynuuje literackie przygody braci Odoniców i spółki. Akcja czwartego tomu pruskiego cyklu dzieje na początku drugiego powstania pruskiego. I Elbląg znów jest w niebezpieczeństwie. Co wydarzyłoby się, gdyby Prusowie zdobyli Elbing podczas II powstania pruskiego? - takie pytanie zadaliśmy naszym czytelnikom.

Dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodziliśmy książką Tomasza Stężały „Przekleństwo od bogów”.

- Port w Elbingu był ich logistycznym sercem – bez niego zostaliby z tarczą... ale raczej dziurawą. Prusowie mogliby zorganizować własne państwo – może nie imperium, ale za to z porządnym kultem Perkuna i najlepszą kuchnią opartą na rybach, miodzie i łupach z zamków. Krzyżacy z kolei wylądowaliby w kronikach jako ci, którzy przegrali z "barbarzyńcami" w sandałach i z toporem w ręce. Europa mogłaby nigdy nie usłyszeć o Grunwaldzie – tylko o Elbingu, gdzie wszystko się odwróciło. A Polska? Miałaby spokój na północy i więcej czasu na kłótnie z Czechami. Win-win! - napisała Karolina Robalewska, którą zapraszamy pod odbiór nagrody.

Druga książka wędruje do Pawła Wiśniewskiego, który napisał:

- Gdyby Prusowie zdobyli Elbing w trakcie II powstania pruskiego, historia regionu mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Elbing, jako strategiczne centrum Zakonu Krzyżackiego, stanowiłby kluczowy punkt oporu. Jego upadek mógłby znacząco osłabić potęgę Zakonu, prowadząc do szybszego rozwoju Prusów i być może do ich późniejszego uznania przez Królestwo Polskie. Z kolei Krzyżacy, pozbawieni głównej bazy operacyjnej, zmuszeni byliby do wycofania się na południe, co mogłoby wpłynąć na zmianę układu sił w regionie. Taka zmiana mogłaby przyspieszyć procesy integracyjne Prusów z Polską i wpłynąć na kształt średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej.

Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzców (Karolinę Robalewską i Pawła Wiśniewskiego) zapraszamy do naszej redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15 po odbiór nagrody.

A naszych czytelników zapraszamy do kulturalnej dyskusji w komentarzach, na temat, co by było, gdyby krzyżacki Elbląg wpadł w pruskie ręce?