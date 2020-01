Opel stworzony dla przedsiębiorców. Zapraszamy na Dni Biznesu

Nowe Movano, nowe Vivaro i Combo to samochody stworzone przez Opla dla przedsiębiorców. Poznasz je podczas Dni Biznesu w firmie Serwis Haller, na kupujących czeka atrakcyjna oferta.

Rabaty wyprzedażowe rocznika 2019, atrakcyjny leasing od 102,6 proc. i przedłużona ochrona gwarancyjna – to nasza promocyjna oferta dla przedsiębiorców, którzy wybiorą Opla. Nowe Movano, nowe Vivaro i Combo to samochody stworzone dla przedsiębiorców, czyli najlepsze niemieckie narzędzia do prowadzenia biznesu. Zapraszamy na Dni Biznesu do Serwis Haller przy ul. Rawskiej 2-4.

Poznaj Nowe Movano

Nowy Opel Movano ma przeprojektowane osłonę chłodnicy i łączące się z nią optycznie reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED. Zupełnie nowa jest ergonomiczna deska rozdzielcza z licznymi schowkami i praktycznymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę w drodze. Gama mocnych silników wysokoprężnych dba o środowisko, emitując mniej spalin, a powiększony pakiet inteligentnych asystentów wspiera kierowcę w bezpiecznej jeździe.

Poznaj Nowe Vivaro

Oto zupełnie nowy model – wydajniejszy, a więc tańszy w eksploatacji. Przód nadwozia z oryginalną osłoną chłodnicy z logo Opla zdradza przynależność Vivaro do rodziny modeli niemieckiej marki. Wnętrze gwarantuje najwyższy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom oraz udostępnia elastyczną przestrzeń ładunkową. Gama wysokoprężnych jednostek napędowych zużywających mniej paliwa, dba o zawartość Twojego portfela i środowisko.

Poznaj Combo Cargo

Reflektory z motywem skrzydła i smukła listwa z logo marki Opel świadczą o niemieckim charakterze nowego Combo. Obszerne wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o kierowcy, o komfortowym prowadzeniu i bezpiecznym sterowaniu najważniejszymi funkcjami i systemami. Niskie koszty eksploatacji oraz nowoczesne rozwiązania zwiększające efektywność użytkowania to kolejne zalety tego modelu.

Serwis Haller zaprasza na Dni Biznesu

poniedziałek – piątek 9-17

sobota – 9-14

ul. Rawska 2-4

tel. 552 328 028

https://www.serwishaller.pl

---- artykuł promocyjny ------