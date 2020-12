Orkiestra zagra trochę później

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia przyszłego roku. Organizatorzy zdecydowali się na taki krok ze względu na obowiązujące w pierwszej połowie stycznia obostrzenia sanitarne w związku z pandemią koronawirusa.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie odbywał się w drugą niedzielę stycznia. W przyszłym roku planowano go przeprowadzić 10 stycznia. Niestety, w związku ogłoszonymi dziś (17 grudnia) przez rząd planami wprowadzenia nowych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, Fundacja WOŚP zdecydowała się przesunął termin przyszłorocznego finału. W 2021 r. wielki finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia.

- Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym. Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem – zróbmy to. Przetrzymajmy to. Ale 31 stycznia, ostatniego dnia stycznia 2021 roku będziemy znowu razem ze sobą. Już jesteśmy – nasze puszki już stoją w bardzo wielu miejscach. Nasi wolontariusze są gotowi, aby zagrać po raz 29-ty. - możemy przeczytać w oświadczeniu Jurka Owsiaka opublikowanym na stronie internetowej Fundacji WOŚP.

Jednocześnie przypominamy, że w Elblągu wciąż trwa rekrutacja wolontariuszy oraz zbiórka fantów oraz usług, które będzie można licytować podczas finału. Szefem elbląskiego sztabu jest Bogusław Milusz.