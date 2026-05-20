Orlik do modernizacji

1,1 mln zł ma kosztować modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza. Do przetarg, który w tej sprawie ogłosiły władze miasta, przystąpiły cztery firmy.

Orlik przy SP nr 4 został otwarty w 2013 roku jako czwarty taki obiekt w Elblągu. Przez lata jego wyposażenie się zużyło, dlatego niezbędny jest remont. Władze miasta szukały firmy, która m.in. wymieni nawierzchnię z trawy syntetycznej, zregeneruje nawierzchnię boisk z poliuretanu, wymieni oświetlenie, zamontuje nowe siedzenia, wyremontuje część sanitarną, a także wykona zadaszenie między kontenerami.

Władze miasta oszacowały koszt remontu na 1,1 mln zł. Do przetargu stanęły cztery firmy, większość z nich zmieściła się w tym limicie. Urbanize z Poznania wycenił swoje usługi na 937 tys. zł, Bullait z Elbląga na 987 tys. zł, Magic Garden ze Strzelna – na 1,3 mln zł, a RS Investment z Wrocławia na 948 mln zł. Oferty będzie teraz badać szczegółowo komisja przetargowa, wyniki powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

Zwycięzca przetargu będzie miał cztery miesiące na wykonanie prac od daty podpisania umowy.