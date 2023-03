Osiemnastką pojedziesz na działki

ZKM w Elblągu informuje, że od 1 kwietnia rozpocznie funkcjonowanie linia sezonowa nr 18, po trasie:

pętla Odrodzenia – Odrodzenia – Ogólna – Okrężna – Jagodowa – Królewiecka – Fromborska – Ogólna – Odrodzenia – pętla Odrodzenia

Rozkład jazdy linii nr 18 uzależniony jest od kalendarza. Maksymalna liczba kursów tj. rozkład jazdy w pełnym zakresie będzie obowiązywał od 01 maja do 17 września 2023.

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 oraz od 18 września do 22 października 2023 autobus nie będzie wykonywał pierwszego i trzech ostatnich kursów, przy czym od 2 do 22 października 2023 linia będzie funkcjonować tylko w czwartki, piątki, soboty i niedziele.

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie.

Informacje na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej można uzyskać pod nr tel: 55 235 55 00.