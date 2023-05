Ósme klasy zaczęły egzaminy

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny... – to wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie ósmych klas. No dobrze, polski jest już za nimi. Jakie mają wrażenia po pierwszym egzaminie uczniowie SP nr 21? Zobacz zdjęcia.

- Egzamin był prosty. Dobrze, że "Balladyna", nie "Dziady", bo mógłby być problem. Było do napisania opowiadanie dotyczące "inspiracji jako dążenia do celu". Więc u mnie było o Balladynie i inspiracji w dążeniu do władzy... - relacjonuje Wiktor.

- Ja się uczyłem na "Dziady"... W rozprawce było coś o tym, "decydowaniu, jakimi jesteśmy ludźmi". Powołałem się na "Kamienie na szaniec", "Śmierć pułkownika", "Opowieść wigilijną"... - mówi Szymon.

Jaki egzamin zapowiada się najgorzej?

- Matematyka – odpowiada Szymon, co wcale nie dziwi.

- Angielski – rzuca Wiktor. To akurat zaskoczenie. - Jestem bardzo słaby z angielskiego, mój najlepszy wynik z próbnych to 39 proc. W ogóle mi ten przedmiot nie wchodzi – tłumaczy.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Ja za to jestem słaby z matematyki, cały weekend spędziłem na nauce matmy, ale nie czuję, żeby miało mi dobrze pójść – przyznaje Szymon. W przyszłości planuje jednak... studia informatyczne. - Teraz ZSTI albo TM, mam jeszcze dużo czasu na naukę i polubienie matematyki - zaznacza.

- Gastronomik – dzieli się planami Wiktor.

Nasi kolejni rozmówcy też są raczej zadowoleni z dzisiejszego egzaminu.

- Było prosto. Wybrałem "Małego Księcia" jako bohatera opowiadania – mówi Gabriel

- U mnie "Balladyna". Pisałem rozprawkę – mówi Kuba.

Obaj panowie oczywiście najbardziej boją się matematyki. Jeden w planach na dalszą edukację ma technikum, drugi zawodówkę.

- W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W szkołach prowadzonych przez elbląski samorząd do egzaminów podchodzi 1421 osób, wśród nich 31 uczniów i uczennic z Ukrainy. W przypadku każdego egzaminu ta liczba jest pomniejszona o kilku laureatów konkursów przedmiotowych. Jeśli chodzi o cały kraj (podajemy za MEiN), do egzaminu zgłoszono ponad 502 800 uczniów z ponad 12 600 szkół. Ponad 14 450 uczniów to obywatele Ukrainy z ok. 4 100 szkół.