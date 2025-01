 „Ostatnia prosta przed maturą”. Studniówka III LO

– Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, a ten wieczór będzie takim zwieńczeniem tej czwartej klasy i nauki. Do mnie dopiero teraz dotarło, że to naprawdę się dzieje, dopiero jak weszłam tu jedną stopą, poczułam, że to w końcu dziś. Czuję, że to będzie udana impreza, dobrzy ludzie, dobra zabawa – mówi Amelia z III LO podczas swojej studniówki, która odbyła się w Nowej Holandii. Zobacz zdjęcia.

Sezon studniówkowy trwa, w sobotę, 18 stycznia, swój bal mają uczniowie z III LO w Elblągu. Rozpoczęli go tradycyjnie polonezem, a następnie walcem.

– Myślę, że przygotowaliśmy Was już do matury i przygotowaliśmy Was do życia, teraz ostatnia prosta. Teraz te 107 czy 106 dni to tak naprawdę czas na szlifowanie talentów, które macie i które rozwijaliście przez te cztery lata. Wierzę, że będzie rozwijali je też w przyszłości – mówiła Beata Orzech, dyrektor III LO w Elblągu podczas otwarcia imprezy. – Bal studniówkowy pamięta się całe życie, jest to wieczór, który jest takim wejściem w dorosłość, a jego przedłużeniem jest egzamin dojrzałości, otwierający Wam furtki do przyszłych karier i sukcesów. Tego Wam życzę z całego serca, a dziś bawcie się dobrze.

O swojej przyszłości i karierze myślą już Julia i Amelia z klasy IV A. – Na maturze zdaję polski i angielski, chciałabym studiować fizjoterapię. Kiedy pani dyrektor powiedziała, ile dni zostało do matury, pomyślałam, że to niewyobrażalne, jak szybko to zleciało. Zanim się obejrzymy, będzie maj. Czuję się dziś wspaniale, czekaliśmy na to cztery lata i teraz tak naprawdę to koniec – mówiła Julia.

– A ja zdaję angielski i polski, marzę o tym, by studiować dziennikarstwo. Jeśli obu nam się nie uda dostać na te kierunki, to mamy taki plan, że pójdziemy do wojska, ale mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, a ten wieczór będzie takim zwieńczeniem tej czwartej klasy i nauki. Do mnie dopiero teraz dotarło, że to naprawdę się dzieje, dopiero jak weszłam tu jedną stopą, poczułam, że to w końcu dziś. Czuję, że to będzie udana impreza, dobrzy ludzie, dobra zabawa – dodała Amelia.

Dobrej zabawy sobotniego wieczoru był pewien również Krystian z IV A. – Czuję się świetnie, jestem pełen energii, choć przyznam, że leciutko stresowałem się polonezem, moja partnerka również, ale wystarczyło ją skomplementować, by poczuła się lepiej. Bardzo dobrze mi się z nią tańczyło. Poloneza ćwiczyliśmy już od września, walca zaczęliśmy się uczyć później, ale czułem się w nim lekko. Wieczór zapowiada się idealnie, tak właśnie wyobrażałem sobie studniówkę, nie chcę się chwalić, ale jest szansa, że to ja zostanę Królem Balu – mówi Krystian. – Po maturze chciałbym studiować kryminologię lub kryminalistykę, ponieważ marzę o zostaniu śledczym w przyszłości, czuję, że to zawód dla mnie. Egzaminami się nie stresuję, bardziej stresował mnie polonez niż matura.

