Ostrzegają przed upałami

W środę, 24 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z prognozowanymi na nadchodzące dni wysokimi temperaturami. Udział w nim wzięli wiceprezydenci miasta, dyrektor zarządzający ds. bezpieczeństwa, służby, pracownicy merytorycznych departamentów urzędu i jednostek miejskich, przedstawiciel starostwa elbląskiego.

Omówiono działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, a także możliwe reakcje na ewentualne zagrożenia.

O czym warto pamiętać podczas upałów? Unikaj przebywania na słońcu w porze największego nasłonecznienia tj. w godz. od 10.00-17.00,

• osoby z chorobami układu krążenia nie powinny wychodzić z domu w ww. godzinach,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza lub czapki z daszkiem w jasnych kolorach,

• chroń oczy, noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV,

• smaruj skórę kremem z filtrem UV kilka razy dziennie,

• chroń bezwzględnie przed przebywaniem na słońcu niemowlęta i małe dzieci,

• pij dużą ilość napojów dziennie (woda, napoje niesłodkie i niegazowane),

• pamiętaj, aby mieć przy sobie wodę dla dzieci, gdyż one odwadniają się najszybciej,

• unikaj picia kawy i napojów z dużą ilością cukru – powodują one odwodnienie organizmu,

• unikaj picia alkoholu – powoduje dalsze odwodnienie organizmu,

• wybieraj przewiewną odzież z naturalnych tkanin (bawełna, len), kolory jasne, ubranie powinno zakrywać większą część ciała,

• spożywaj lekkostrawne, niezbyt obfite posiłki,

• nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru nawet na chwilę w zamkniętym nagrzanym samochodzie!

W przypadku wystąpienia symptomów udaru cieplnego tj. znacznego osłabienia, wystąpienia dreszczy lub gorączki, potów, omamów lub omdleń, płytkiego i szybkiego oddechu – zgłoś się do lekarza lub wezwij Pogotowie Ratunkowe – nr 112 lub 999.