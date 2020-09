Oto nowa wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Adamowicz, radna Platformy Obywatelskiej, została dzisiaj wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Elblągu. Była jedyną kandydatką do tej funkcji.

Funkcja trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej nie było obsadzona ponad pół roku, od czasu gdy obowiązki wiceprezydenta przyjął Michał Missan. Jedyną kandydatką, zgłoszoną przez klub Koalicji Obywatelskiej, do tej funkcji była Małgorzata Adamowicz, ale jej wybór – podobnie jak wybór ławników do elbląskich sądów – wymagał dzisiaj trochę zachodu. Radni przerwali na prawie trzy godziny zdalne obrady, w tym czasie pojedynczo pojawiali się w Urzędzie Miejskim, by oddać głos do urny w tajnym głosowaniu (innego rozwiązania nie dopuszczają przepisy) i następnie wrócić przed monitory i dokończyć zdalne obrady.

W głosowaniu na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Małgorzatę Adamowicz poparło 23 na 25 radnych, dwie osoby się wstrzymały. Dołączyła tym samym do dwóch dotychczasowych wiceprzewodniczących: Marka Burkhardta (KWW Witolda Wróblewskiego) i Janusza Hajdukowskiego (PiS).

Małgorzata Adamowicz ma 60 lat. Pracuje w Szpitalu Miejskim Świętego Jana Pawła II jako kierownik działu marketingu i programów pomocowych, rzecznik prasowy szpitala i pełnomocnik ds. praw pacjenta. Jest prezesem Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”, działającego w sferze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i pomocy społecznej, a także członkinią Rotary Club Elbląg. Zasiada również w zarządzie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

Od 2010 roku należy do Platformy Obywatelskiej. Od 2011 roku zasiada w Radzie Miejskiej w Elblągu. W obecnej kadencji była przewodniczącą komisji zdrowia i spraw społecznych oraz członkinią komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji finansowo-budżetowej. Była już wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji elbląskiego samorządu.