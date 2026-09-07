Otwarte spotkanie w sprawie inwestycji na Starym Mieście przy ul. Tamka

W czwartek, 10 września, o godz. 17 w Willi Piękny Widok przy ul. Bema odbędzie się otwarte spotkania z mieszkańcami na temat inwestycji przy ul. Tamka na Starym Mieście. Inwestor zaprasza do dyskusji nad projektem, który ma uporządkować tę od lat zaniedbaną przestrzeń miasta.

Szanowni Mieszkańcy Elbląga,

Zabudowa i rewitalizacja Starego Miasta to proces, który wymaga nie tylko odwagi inwestycyjnej, ale przede wszystkim społecznego konsensusu. Wsłuchując się w głosy toczącej się debaty publicznej oraz opinie elbląskich radnych, podjęliśmy przed wakacjami decyzję o wycofaniu naszego pierwszego wniosku o realizację inwestycji przy ul. Tamka.

Nie oznaczało to jednak naszej rezygnacji z uporządkowania tej zaniedbanej i straszącej swoim wyglądem przestrzeni. Daliśmy sobie czas na udoskonalenie projektu, aby jeszcze pełniej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Złożyliśmy nowy wniosek, który w sposób bezprecedensowy łączy budowę nowej, historycznie uzasadnionej pierzei z rozwiązaniem problemu braku miejsc postojowych na Starym Mieście.

W nowej koncepcji gwarantujemy:

140 ogólnodostępnych, publicznych miejsc parkingowych: To znaczący wzrost względem poprzedniej propozycji. Liczba ta odpowiada pojemności całego, rozległego parkingu przy ul. Rycerskiej. 90 stanowisk publicznych znajdzie się wewnątrz budynku (w parterze i na kondygnacji podziemnej). Rozwiązuje to problem komunikacyjny, pozwalając jednocześnie uniknąć budowy szpecącego krajobraz, otwartego garażu z betonu, który nieodwracalnie zaburzyłby walory bulwaru. Dodatkowe 50 miejsc zrealizujemy jako tzw. „zielony parking” na działkach sąsiednich, należących do Gminy Miasta Elbląg. Parking ten zbudujemy w całości z własnych środków i przekażemy go miastu. To samorząd, a nie nasza spółka, będzie nim administrował. Miasto zyskuje więc w stu procentach darmową infrastrukturę, którą może włączyć do strefy płatnego parkowania, czerpiąc z niej stałe zyski do miejskiego budżetu.

Jako rodowici elblążanie chcemy realizować ten projekt w pełnej transparentności. Zależy nam na rozwoju i dobrym wizerunku miasta, z którym związaliśmy całe nasze życie. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców i radnych, na otwarte spotkanie informacyjne.

Data: 10 września 2026 r. Godzina: 17:00 Miejsce: Willa Piękny Widok Elbląg, ul. Bema 53 (wjazd od ul. Piechoty)

Podczas konferencji szczegółowo przedstawimy nasze założenia, zaprezentujemy najnowsze wizualizacje architektoniczne i odpowiemy na wszystkie pytania. Jesteśmy przekonani, że rzetelna dyskusja oparta na faktach rozwieje wszelkie wątpliwości wokół tej kluczowej dla wizerunku Elbląga inwestycji.

Do niniejszego materiału dołączamy pełną dokumentację fotograficzną obecnego stanu działki oraz najnowsze wizualizacje projektowanej zabudowy.

Z poważaniem

Zarząd Energo Zet Sp. z o.o. Elbląg

Fakty i Mity wokół inwestycji przy ul. Tamka

MIT 1: Inwestor kupił działkę za bezcen, wykorzystując okazję.

FAKT: Teren nie został kupiony na własność, lecz oddany w użytkowanie wieczyste na 40 lat. Gdy jesienią 2023 roku miasto ogłosiło pierwszy przetarg, nie zgłosił się ani jeden zainteresowany podmiot. Spółka Energo Zet stanęła dopiero do drugiego przetargu, oferując kwotę przewyższającą cenę wywoławczą – 2 422 485 zł brutto. Koszty inwestora są stałe i wysokie: pierwsza wpłata wyniosła ponad 600 tys. zł brutto, a każdego kolejnego roku miasto będzie pobierać opłatę w wysokości przeszło 70 000 zł. Ponadto, w przyszłości konieczne będzie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, co będzie wiązało się z wniesieniem do kasy miasta opłaty przekształceniowej. Cena działki w pełni odzwierciedlała jej fatalny stan – teren ten od lat niszczeje, a znajdujące się tam resztki zabudowań nadają się wyłącznie do rozbiórki. Zanim rozpocznie się właściwa budowa, spółka musi ponieść nakłady finansowe na uprzątnięcie ogromnej ilości stale podrzucanych tam śmieci, gruzu oraz pozostałości po dawnym tartaku i skupie złomu. Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do sfinansowania kosztownych badań archeologicznych na terenie dawnego zamku krzyżackiego.

Tak miejsce inwestycji wygląda obecnie

MIT 2: Deweloper zlikwidował planowany parking na rzecz „mieszkaniówki”.

FAKT: Inwestycja zagwarantuje miastu aż 140 publicznych, ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania z 2010 roku miał tam powstać betonowy, otwarty garaż wielopoziomowy. W naszej ocenie realizacja takiej bryły nieodwracalnie oszpeciłaby wjazd na Stare Miasto. Dlatego 90 stanowisk publicznych ukrywamy w estetycznej bryle budynku i w podziemiu, zwalniając przestrzeń dla usług i mieszkań.

MIT 3: Ogródek parkingowy to tylko zabieg marketingowy dewelopera.

FAKT: Dodatkowe 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych powstanie jako tzw. „zielony parking” na działkach sąsiednich, należących do Gminy Miasta Elbląg. Zostanie on wybudowany w całości ze środków inwestora i przekazany miastu. Będzie to bezpłatna infrastruktura, którą samorząd może zarządzać – na przykład włączając ją do strefy płatnego parkowania i czerpiąc z niej stałe zyski.

MIT 4: Zmiana funkcji działki trybem „Lex Deweloper” to omijanie elbląskiego prawa.

FAKT: Specustawa mieszkaniowa służy urealnianiu przestarzałych planów miejscowych, a ten dla ulicy Tamka ma już 16 lat. Rada Miejska w Elblągu z powodzeniem proceduje analogiczne wnioski innych deweloperów. Stanowią one precedens dla podobnych zmian – akceptowana jest w ten sposób zamiana planowanych parkingów terenowych na zabudowę wielorodzinną (inwestycja przy ul. Wieżowej), jak również podwyższanie liczby kondygnacji z 5 do 6 wbrew ustaleniom lokalnego planu (inwestycja u zbiegu ul. Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta).

MIT 5: Budowa mieszkań w tym miejscu jest niezgodna z wizją rozwoju Elbląga.

FAKT: Nasza inwestycja idealnie odzwierciedla najnowszą politykę przestrzenną miasta. Dowodem na to jest nowo uchwalony Plan Ogólny Gminy Miasto Elbląg (Uchwała Rady Miejskiej Nr XVA/403/2026 z 26 sierpnia 2026 r.). W dokumencie tym teren naszej inwestycji został wyznaczony jako Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną (oznaczenie 275SW). Profil funkcjonalny w nowym planie dopuszcza w tym miejscu zarówno zabudowę mieszkaniową, jak i usługi. Maksymalna wysokość zabudowy została ustalona na 22 metry. Nasz projekt przygotowany w trybie Lex Developer jest w stu procentach zgodny z tymi nowymi parametrami. Pokazuje to dobitnie, że władze miasta same dostrzegły konieczność zaktualizowania wizji z 2010 roku na rzecz funkcjonalnej zabudowy wielorodzinnej, która naturalnie domknie Stare Miasto.