Pacjent: położyli mnie w szpitalnej łazience

Od kilku pacjentów, którzy byli hospitalizowani w lutym na Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, otrzymaliśmy sygnały, że z powodu braku miejsc na salach byli oni umieszczani w szpitalnych łazienkach. Jak szpital wyjaśnia taką sytuację?

Do naszej redakcji napisał m.in. pan Marek, który w połowie lutego został przyjęty na Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. - Powiedziano mi, że nie ma miejsc na sali, więc będę czasowo umieszczony w łazience. Zdziwiło mnie to, nie rozumiem, czy to z powodu pandemii, czy przyczyna jest zupełnie inna. Nikt mi tego nie wyjaśnił - mówi mężczyzna.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Biuro Prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

- W sytuacji, gdy z oceny klinicznej pacjenta zachodzi konieczność zastosowania izolacji, pacjent lokalizowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentowi jak i innym współuczestnikom hospitalizacji – czytamy w mailu przesłanym do naszej redakcji.

W przypadku, gdy sale są przepełnione, szpital wykorzystuje inne pomieszczenia.

- Przy pełnym obłożeniu i braku możliwości kohortacji, krótkotrwale wykorzystuje się pomieszczenia spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne minimalizując tym samym potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia - poinformowało nas Biuro Prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.