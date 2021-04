Paczki dla bohaterów

Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, Bohaterowie z Warmii i Mazur otrzymali świąteczne paczki. W środku znalazły się m.in. wielkanocne stroiki, kawy, herbaty, słodycze, miody, syropy wspomagające odporność, środki pielęgnacyjne, pakiety ochronne (maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji) oraz własnoręcznie wykonane kartki, które przygotowały dzieci z warmińsko-mazurskich placówek.

Dzięki współpracy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz wsparcia Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, nasi Bohaterowie prócz paczek, otrzymali również świąteczne zestawy potraw, przygotowane przez regionalne restauracje, prosto na Wielkanocny stół. Pani mjr Irena Tyman, bohaterka podziemnej Polski, łączniczka Armii Krajowej zaangażowana w działalność konspiracyjną od 1941roku w grudniu 2020 wraz z paczką otrzymała piękne kartki wykonane przez dzieci z elbląskiego przedszkola i postanowiła na nie odpisać. Poruszający list i zdjęcia, jaki dyrekcja Przedszkola nr 5 w Elblągu otrzymała od Pani major sprawiły, że dzieci i wychowawcy placówki przygotowali urodzinową niespodziankę, którą żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty z Braniewa, przywieźli Kombatantce wraz ze świątecznymi życzeniami.

Angażując dzieci i młodzież szkolną w akcje na rzecz naszych Bohaterów, wspólnie dbamy o to, by pamięć i szacunek nie odeszły wraz z nimi. Zespół ds. Kombatantów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej opiekuje się ponad 60 weteranami walk o niepodległość zapewniając im wsparcie w codziennych sprawach i reagując na indywidualne potrzeby naszych Bohaterów. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, Stowarzyszeniem Odra-Niemen oraz Fundacją Nie Zapomnij o Nas - od marca 2020r. w ramach akcji #ObiadyDlaBohaterów do Kombatantów z Warmii i Mazur żołnierze 4W-MBOT dostarczają ciepłe posiłki, które są nieocenionym wsparciem w tym ciężkim czasie pandemii.