Pamięć o naszej przyrodzie (Opowieści z lasu, odc. 270)

Wczoraj (15 maja) obchodzone było nasze krajowe święto przyrody – Dzień Polskiej Niezapominajki. O tym dniu dowiemy się więcej m. in. w mediach społecznościowych Lasów Państwowych.

- Pewnego dnia redaktor radiowy z programu I Polskiego Radia, śp. Andrzej Zalewski, prowadząc audycję, zauważył, że warto się zainspirować tradycją innych krajów i Polacy także powinni mieć swojego kwiatka o symbolicznym znaczeniu, tak jak Holendrzy mają tulipany, Anglicy hiacynty, Francuzi narcyza, a Tyrolczycy szarotkę – podaje Facebook LP. Andrzej Zalewski zauważył, że takim kwiatem mogłaby być właśnie niezapominajka, tak bardzo związana z polskim krajobrazem.

Andrzej Zalewski był żołnierzem AK i powstańcem warszawskim, a swoją drogę zawodową związał z Programem I Polskiego Radia. Jako entuzjasta przyrody i miłośnik lasów, redaktor postulował, by w kraju wprowadzono święto, które łączyłoby osoby takie jak on. - I tak od 2001 obchodzone jest święto dla ludzi, których łączy życzliwość, troska i uwielbienie rodzimej przyrody – informują Lasy Państwowe.

Leśnicy włączają się w to świętowanie od 2002 r., a miejscem, gdzie szczególnie obchodzony jest Dzień Polskiej Niezapominajki, jest Leśny Ośrodek Edukacyjny im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku.

- W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka to z języka greckiego „mysie uszko” (mys-mysz i us-uszko). W Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej kojarzymy z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Należy do roślin ogórecznikowatych, łatwych w uprawie, nie wymagających czasochłonnej pielęgnacji. Dlatego spotkać go można na wielu kontynentach. Najczęściej spotykamy niezapominajki w kolorze niebieskim z żółtymi środkami, ale są również białe czy różowe, choć rzadziej występujące" – przypomina EKO Kalendarz. W wielu językach, jak w polskim, nazwa niezapominajki wiąże się z pamięcią.

- Dzień Polskiej Niezapominajki przypomina nam o potrzebie ochrony przyrody, temu zadaniu poświęcamy się również w elbląskim nadleśnictwie – mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Na naszych terenach takich ustanowionych form ochrony przyrody mamy bardzo wiele, wszak mamy szczęście żyć w miejscu bardzo bogatym przyrodniczo. Wystarczy spojrzeć na liczby, bo mowa tu o 9 rezerwatach przyrody, 2 parkach krajobrazowe, 286 pomnikach przyrody, 25 strefach ochronnych, 6 obszarach chronionego krajobrazu, 7 użytkach ekologicznych... - wymienia leśnik. - Pamiętajmy i szanujmy naszą polską przyrodę nie tylko 15 maja, ale przez cały rok – zachęca.