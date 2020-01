Pamięta, gdzie nocuje (Opowieści z lasu, odc. 200)

Mopek - C. Robiller / Naturlichter.de [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] Reklama

Pojawia się w bajkach, w herbach miast oraz hiszpańskich klubów piłkarskich, o nietoperza swego czasu upomniał się także komiks – po symbolikę związaną z tym zwierzęciem sięgnęli twórcy Batmana. Dla przyrodników to przede wszystkim jedyny zdolny do aktywnego lotu ssak, a większość jego gatunków posługuje się echolokacją. Obecnością nietoperzy może poszczycić się rezerwat Kadyński Las – to tam bytuje m.in. mopek.

Jak czytamy w poradniku umieszczonym na stronie Natura 2000, przygotowanym przez Grzegorza Lesińskiego oraz Marka Kowalskiego, długość ciała mopka waha się pomiędzy 4,5 a 5,8 cm, rozpiętość skrzydeł sięga 28 cm, a masa ciała osiąga od 7,5 do 15,2 g. Ma ciemnoszary grzbiet, niemal czarny, ciemne błony lotne, jaśniejszy brzuch. To zwierzę, które jest aktywne nocą, wtedy też poluje na nocne motyle czy muchówki. Używa do tego echolokacji. "Mopek jest gatunkiem posługującym się dźwiękami o bardzo dużej zmienności, które może emitować zarówno poprzez pysk, jak i przez nos" – czytamy w opracowaniu Iwony Gottfried, przygotowanym dla monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (s.604-633). Autorka wyjaśnia również, że mopek zimuje od listopada do marca. Zwierzęta te są bardzo przywiązane do swoich kryjówek, a wiedzę o tych miejscach przekazują sobie z pokolenia na pokolenie! "Hibernuje w różnego typu podziemiach, takich jak: chłodnie, piwnice, jaskinie, sztolnie, forty, bunkry i tunele. Większość odnalezionych zimowych schronień mopka to sztuczne obiekty, wybudowane przez człowieka. Mopki na zimowiska wybierają obiekty chłodne i o dobrej cyrkulacji powietrza. Takie, których temperatura w ciągu zimy utrzymuje się w pobliżu 0 stopni Celsjusza: od -1 do – 6 stopni" – czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - W tym czasie nie można ich niepokoić, gdyż jest to gatunek płochliwy. Jeśli zostaną spłoszone i zaczną poszukiwania nowej kryjówki, to mogą zbyt szybko zużyć zapas energii i tłuszczu, co może doprowadzić do ich śmierci – wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Jak podaje Iwona Gottfried poza okresem hibernacji samce żyją osobno lub w niewielkich grupach, natomiast samice tworzą tzw. kolonie rozrodcze – to w nich na świat przychodzą młode. Chronią się w szczelinach pni, głównie dębów oraz buków, pod odstającymi płatami kory drzew, w martwych drzewach, w szczelinach mostów, miejscach za okiennicami. Mopek do rozrodu przystępuje raz w roku, na przełomie sierpnia oraz września. Jego gody trwają około dwa tygodnie, a odbywają się najliczniej w dużych, obszernych obiektach. Jak wynika z opracowania przygotowanego przez autorkę dzięki temu mogą odbywać loty tokowe. "Samice w tym czasie zostają zaplemnione. Zapłodnienie następuje dopiero po wybudzeniu ze snu zimowego. Młode przychodzą na świat w czerwcu. Samica rodzi 1 do 2 młodych. Młode do 6 tygodni karmione są mlekiem. Usamodzielniają się po 8-9 tygodniach" – informuje portal ekologia.pl. Według badań z 2011 r. w Polsce żyje co najmniej 6-7 tys. mopków.

oprac. mw