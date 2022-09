Parkowanie w mieście ma podrożeć

3 zł za pierwszą godzinę parkowania zamiast dotychczasowych 2,20 zł. To nowa podstawowa stawka w strefie płatnego parkowania, której wysokość mają uchwalić radni na najbliższej czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Podwyżka ma wejść w życie od 1 grudnia.

W tym roku elblążanie już jedną podwyżkę w strefie płatnego parkowania przeżyli – od 1 stycznia z 1,90 zł na 2,20 zł za godzinę postoju.

„Wprowadzona od początku roku podwyżka stawki za godzinę parkowania nie odzwierciedla wzrostu kosztów” – czytamy w projekcie uchwały, która ma być głosowana w czwartek na sesji Rady Miejskiej. - „Stawka 1,90 zł za pierwszą godzinę parkowania obowiązywała bez zmian od 2013 roku. W tym czasie średnia płaca w gospodarce narodowej wzrosła z 3.650 zł w roku 2013 do 5.663 zł w roku 2021, a więc o ponad 55%. Bezprecedensowa inflacja, która w lipcu br. wyniosła już 15,6% powoduje coraz wyższe koszty utrzymania Strefy Płatnego Parkowania. Jednocześnie utrzymanie w sprawności użytkowanych od 12 lat parkomatów jest coraz trudniejsze ze względu ich zużycie, brak części zamiennych i przestarzałą technologię. Brak jest możliwości płacenia za postój kartą płatniczą, na co skarży się coraz więcej kierowców. Niezbędna jest wymiana urządzeń. Jej koszt szacowany jest na ok. 2 mln zł”

Zarząd Komunikacji Miejskiej, która zarządza strefą, i władze miasta proponują, by od 1 grudnia pierwsza godzina postoju kosztowała 3 zł (z zachowaniem proporcji wzrostu opłat za kolejne godziny, to samo dotyczy abonamentów; patrz tabela obok). Nie zmieni się koszt najkrótszego parkowania (50 groszy), ale skròci się jego czas z 15 na 10 minut. Wzrośnie też opłata dodatkowa za brak biletu w strefie parkowania z 70 do 90 zł. „ zachowaniem 50% obniżki w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni” - wyjaśniają władze miasta.

Propozycja nowych stawek w strefie płatnego parkowania

Dyrektor ZKM Artur Bartnik tłumaczył na poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki miasta, że wysokość opłat w strefie płatnego powinna skłaniać kierowców do przesiadki na komunikację miejską (choć ona też będzie droższa, jeśli radni przegłosują nowe ceny biletów – red.).

„Wskazane jest, by opłata za pierwszą godzinę postoju była zbliżona do ceny za bilet jednorazowy lub podstawowy bilet czasowy, natomiast wysokość miesięcznego abonamentu postojowego powinna przynajmniej odpowiadać cenie miesięcznego biletu okresowego. Stawki opłat w większości miast o porównywalnej wielkości nie odbiegają od zawartych w projekcie uchwały propozycji, a w tych miastach, w których ustanowiono strefę śródmiejską są znacznie wyższe” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały o podwyżkach w strefie płatnego parkowania.

Decyzja o podwyżkach należy do Rady Miejskiej. Głosowanie w czwartek.