Pięć propozycji na nazwę nowej wyspy na zalewie

Do 20 września potrwa internetowe głosowanie na nazwę dla wyspy, która powstaje na Zalewie Wiślanym w związku z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Głosujący mają do wyboru pięć propozycji.

Bursztynowa, Estyjska, Brajana Chlebowskiego, Rukwiel i Wodniczka – to finałowe propozycje wybrane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spośród propozycji zgłaszanych w ostatnich tygodniach w konkursie na nazwę dla wyspy na Zalewie Wiślanej.

Nazwy Bursztynowa tłumaczyć nie trzeba, Estyjska pochodzi o dawnej średniowiecznej nazwy Zalewu Wiślanego; Brajana Chlebowskiego - od nazwiska sześciolatka, który w 2005 roku powiadomił straż pożarną o pożarze w łódzkiej kamienicy, sam jednak poniósł śmierć w wyniku zatrucia czadem, to najmłodsza osoba odznaczona medalem Za Odwagę i Ofiarność; Rukwiel - to gatunek rośliny jednorocznej z rodziny kapustowatych, występujący na europejskich, w tym polskich, wybrzeżach; Wodniczka – to z kolei gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków, zagrożony wyginięciem, w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową

Głosować na jedną z pięciu propozycji można do 20 września.

