Piekarczyk – koszykarz

 Elbląg, Piekarczyk - koszykarz
(fot. Miasto Elbląg)

Przy Szkole Podstawowej nr 11, koszykarskiej kuźni miasta, pojawiła się kolejna figurka Piekarczyka. To nagroda za najwyższą frekwencję w tym okręgu wyborczym podczas ostatnich wyborów prezydenckich.

Piekarczyka-koszykarza możecie znaleźć przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka. Jak Wam się podoba?

Przypomnijmy, że pierwsze figurki Piekarczyka pojawiły się kilka lat temu na starówce i była to inspiracja wrocławskimi Krasnalami, które rozsławiły to miasto. Jak będzie z Piekarczykami? Czas pokaże.

