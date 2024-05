Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Elblągu. Tak ją relacjonowaliśmy

O godz. 10 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029. Nowo wybrani radni oraz prezydent Michał Missan złożyli uroczyste ślubowanie i wkrótce przystąpią do pracy. Na pierwszym posiedzeniu wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących RM. Zapoznaj się z naszą relacją.

Kilka minut przed godz. 12 zakończyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Nowa przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się już w czwartek, 9 maja, o godz. 10, na niej zostaną wybrani członkowie poszczególnych komisji RM.

Grażyna Kluge zaprosiła też mieszkańców do wzięcia udziału 8 maja w uroczystościach związanych z 79. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

Godz. 11:43. Radna Irena Sokołowska ogłasza wyniki tajnego głosowania na wiceprzewodniczącą. Wszyscy zyskali poparcie Rady. Małgorzata Adamowicz otrzymała 25 głosów "za", Antoni Czyżyk - również 25 głosów, natomiast Rafał Traks - "za" 22 głosy, dwie osoby były przeciw, wstrzymała się jedna osoba.

Godz. 11:33. Czas na wybór przewodniczących. Będzie ich trzech. Jak już wcześniej informowaliśmy, kandydatami zostali: Małgorzata Adamowicz i Antoni Czyżyk (oboje KO) i Rafał Traks (PiS). Głosowanie jest również tajne. Radni podchodzą kolejno do urny i wrzucają wypełnione karty.

Godz.11:25 - Głosowało 25 radnych. Za wyborem Grażyny Kluge było 25, czyli wszyscy. Wybór jednogłośny. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Elbląg rozwijał się pięknie i równomiernie - powiedziała tuż po wyborze Grażyna Kluge, deklarując współpracę. Dziękuje za powierzenie jej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. - Obiecuję wypełniać ją rzetelnie i skrupulatnie. Rok 2024 jest rokiem wielu zmian i wyzwań, aby im sprostać ważne jest zaangażowanie nas wszystkich, ponad podziałami. To praca dla Elbląga i mieszkańców, którzy nam zaufali. Dołożę wszystkich starań, by głos każdego radnego był wysłuchany. Obyśmy zostawili tę naszą małą ojczyznę w lepszym stanie niż ją zastaliśmy, czego sobie i Państwu życzę - mówiła Grażyna Kluge.

Godz. 11:17 - Głosowanie się zakończyło. Komisja skrutacyjna liczy karty, wkrótce poznamy wynik.

Godz. 11:11 - Antoni Czyżyk w imieniu klubu KO zgłosił Grażynę Kluge jako kandydatkę na przewodniczącą Rady Miejskiej. Więcej kandydatur nie ma. Komisja przygotowuje karty do głosowania. Każdy radny będzie swoją kartę do głosowania wrzucał do urny, która stoi przed prezydium RM.

Godz. 11:03. Za chwilę rozpocznie się procedura wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Głosowanie będzie tajne, więc trochę to potrwa, bo potrzebne jest powołanie komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi całą procedurę. W komisji zasiądą trzy osoby - Irena Sokołowska i Karolina Śluz z klubu KO i Sebastian Czyżyk-Skoczyk z klubu PiS. Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została Irena Sokołowska.

Godz. 10:58 - Głos zabrał senator Jerzy Wcisła. - Nie reprezentujecie już teraz tylko siebie, ale całe elbląskie społeczeństwo - mówił. Podkreślał, że w RM jest więcej kobiet i wielu debiutantów. - Kobiety są bardziej skłonne do kompromisu - mówił, a po sali rozszedł się szmer. Mówił, że mieszanka pierwiastka młodości, kobiecości i doświadczenia części radnych (rekordzista Marek Pruszak jest radnym ósmą kadencję) powinna sprawić, że to będzie skuteczna kadencja. Podkreślił, że to wyjątkowa kadencja, bo Elbląg ma szansę sięgnąć po wiele środków unijnych, że w tej kadencji powstanie rzeczywisty port morski i że Elbląg ma szansę stać się częścią Pomorskiego Obszaru Metropolitarnego. Senator przekazał Michałowi Missanowi koło sterowe z napisem "Morze drogą do rozwoju". - Chciałbym, żeby Elbląg wypłynął na szerokie wody rozwoju i pomyślności i wierzę, że ten samorząd tego dokona - mówił Jerzy Wcisła.

Godz. 10:55 - O głos poprosiła posłanka Elżbieta Gelert. Pogratulowała wszystkim nowym radnym, mówiła o odpowiedzialności, jaka na nich spoczęła. - Jest dużo osób nowych i młodych, zawsze takie osoby wprowadzają dużo życia i mam nadzieję, że tak będzie w tej radzie - mówiła, gratulując również Michałowi Missanowi oraz deklarując współpracę.

Godz. 10:30. Michał Missan złożył ślubowanie i od teraz jest oficjalnie prezydentem Elbląga. Przyjął gratulacje od Witolda Wróblewskiego oraz insygnia władzy, czyli łańcuch z herbem miasta. W swoim przemówieniu podkreślał, że jest nastawiony na współpracę ze wszystkimi i apelował do wspólnej pracy na rzecz rozwoju Elbląga. Z gratulacjami do Michała Missana ustawiła się spora kolejka. Zobacz film.

Godz. 10:18 - zaświadczenie o wyborze na prezydenta Elbląga odbiera z rąk komisarza wyborczego Michał Missan.

Godz. 10:08 - Radni w kolejności alfabetycznej podchodzą do komisarza wyborczego po odbiór zaświadczeń o wyborze. Następnie wszyscy złożą ślubowanie.

godz. 10. Sesję radni rozpoczęli od zaśpiewania hymnu. Skończyło się na jednej zwrotce i refrenie.

godz. 9:55 - Czekamy na oficjalne rozpoczęcie obrad przez Wojciecha Karpińskiego, przewodniczącego-seniora. Przypomnijmy, że skład Rady Miejskiej w porównaniu z poprzednimi wyborami mocno się zmienił. Mamy aż 13 debiutantów, będziemy też mieli w Radzie 13 kobiet. Obniżyła się mocno średnia wieku radnych - to obecnie poniżej 50 lat.

Porządek obrad pierwszej sesji, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, ustalił komisarz wyborczy w Elblągu. Obrady otworzy i poprowadzi je początkowo najstarszy z radnych - 72-letni Wojciech Karpiński, radny od kilku kadencji. Następnie komisarz wyborczy wręczy radnym i prezydentowi zaświadczenia o wyborze, wszyscy nowo wybrani złożą uroczyste ślubowanie i przystąpią do pracy.

Na poniedziałkowej sesji w tajnym głosowaniu wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących RM. Kandydatką na przewodniczącą, jak już wcześniej informowaliśmy, jest Grażyna Kluge (KO), a na wiceprzewodniczących: Małgorzata Adamowicz i Antoni Czyżyk (oboje KO) i Rafał Traks (PiS). Głosowania nie powinny przynieść niespodzianek.

Kolejna część pierwszej sesji RM ma się odbyć w czwartek, 9 maja. Wówczas radni wybiorą składy poszczególnych komisji.

Wideo transmisję na żywo będzie można śledzić na stronie esesja.tv Redakcja portEl.pl będzie również prowadziła relację tekstową na żywo, a najważniejsze fragmenty sesji będziemy transmitować na naszym koncie na Facebooku.

Przeczytaj również artykuł "Rada Miejska pod znakiem kobiet i debiutantów."