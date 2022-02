Pierwszy miejski autobus wyjechał na trasę

Od wtorku (1.02) mieszkańcy Pasłęka mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Gmina uruchomiła pierwszą taką linię. - Czekamy na opinie i sugestie mieszkańców w sprawie jej trasy i rozkładu jazdy - mówi Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Przejazd komunikacją miejską w Pasłęku kosztuje 4 zł. - Linia połączy Osiedle Północ, Osiedle Zarzecze i Osiedle Ogrodowa. Będzie można nią dojechać z Osiedla Ogrodowa na cmentarz. Długość trasy to 14 km, nie jest ona może szczególnie długa, ale umożliwi przede wszystkim osobom starszym dotarcie do centrum Pasłęka, do lekarza czy na zakupy – mówi Marek Sarnowski.

Trasa miejska będzie obsługiwana przez busy. Kursują one w dni robocze dwa razy dziennie.

- Wyjazdy o godz. 11 oraz o godz. 13.17. Są ustalone tak, aby można było przyjechać, załatwić jakąś sprawę i wrócić. Czekamy również na opinie i uwagi od mieszkańców. Jeśli będzie większe zapotrzebowanie na kursy miejskie, to rozkład linii może być modyfikowany - wyjaśnia Marek Sarnowski.

Gmina na uruchomienie komunikacji otrzymała dotację od wojewody warmińsko-mazurskiego. - Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i otrzymaliśmy 462 tys. zł - dodaje zastępca burmistrza.

Linia ma oznakowanie U, kursy są realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o. o. Dodajmy, że 1 stycznia 2021 roku własną komunikację autobusową, również obsługiwaną przez PKS, uruchomiła także gmina Elbląg.