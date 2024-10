Pies i kot pojadą bezpłatnie, a honorowi dawcy i uczniowie z ulgą

Władze Elbląga chcą wprowadzić 1 stycznia 2025 roku zmiany w miejskiej komunikacji. Między innymi zwolnić pasażerów z opłat za przewóz zwierząt domowych oraz wprowadzić ulgi na honorowych dawców krwi z Odznaką II stopnia. Zmiany mają przegłosować radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany przez prezydenta, jest już gotowy, w tym tygodniu będą go opiniować radni poszczególnych komisji, a głosowanie odbędzie się na sesji 12 listopada.

„Propozycje zawarte w projekcie uchwały dotyczą przede wszystkim zniesienia opłat za przewóz zwierząt domowych, poszerzenia dostępności biletu uczniowskiego o uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu elbląskiego oraz nadania uprawnień do przejazdów ulgowych dla honorowych dawców krwi posiadających Odznakę Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

O zwolnienie z opłat za przewóz psa wystąpiła do prezydenta Młodzieżowa Rada Elbląga. Dotychczas bezpłatnie można było przewieźć autobusem lub tramwajem psy będące przewodnikami osób niewidomych lub małe zwierzęta trzymane na rękach (za pozostałe trzeba było opłacić bilet normalny).

- Budzi to wątpliwości szczególnie w zakresie oceny czy zwierzę może być przewożone na rękach czy też nie. W rezultacie część właścicieli zwierząt rezygnowało z przejazdu. Zarząd Komunikacji Miejskiej szacuje, że po zniesieniu opłat za przewóz zwierząt domowych dodatkowe wpływy z tytułu biletów wykupowanych dla siebie przez właścicieli zwierząt, którzy obecnie rezygnują z przejazdu komunikacją miejską, pokryją ewentualną utratę dotychczasowych przychodów z zakupu biletów dla zwierząt – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

ZKM nie wylicza, ile ta utrata może wynieść. Znamy natomiast koszty, jakie poniesie ZKM po wprowadzeniu innych zmian, planowanych przez władze miasta. O około 20 tys. rocznie mogą zmniejszyć się przychody po wprowadzeniu uczniowskich ulgowych biletów miesięcznych dla osób, które korzystają z miejskiej komunikacji, by dojechać do szkół w powiecie elbląskim. Praktycznie chodzi obecnie o jedną placówkę – Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym i około 100 osób, które dojeżdżają tam autobusem linii nr 16. Z petycją o wprowadzenie tych zmian do władz miasta wystąpiła Rada Rodziców tej szkoły, którą poparł starosta elbląski.

Z kolei o około 115 tys. złotych rocznie mogą się zmniejszyć przychody ze sprzedaży biletów po wprowadzeniu drugiej ulgi – dla honorowych dawców krwi, posiadających Odznakę II stopnia By ją otrzymać, należy oddać w sumie 12 litrów (mężczyźni) lub 10 litrów (kobiety) krwi. Dodajmy, że honorowi dawcy I stopnia (za 18 litrów oddanej krwi u mężczyzn i 15 litrów u kobiet) mają bezpłatne przejazdy i to się nie zmieni.

Pomysł wprowadzenia ulg dla honorowych II stopnia zgłosiła w jednej z interpelacji radna Wiesława Włodarczyk. „Jego celem jest zachęcenie do oddawania krwi, która w wielu sytuacjach ratuje ludzkie życie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Nie ma dokładnych danych, ile osób w Elblągu taką odznakę posiada, ale urzędnicy szacują na podstawie ogólnopolskich danych, że z komunikacji miejskiej może korzystać ich około 200. ZKM uważa, że po wprowadzeniu ulgi utracone przychody ze sprzedaży biletów „mogą zostać częściowo zrekompensowane poprzez zachęcenie krwiodawców niekorzystających dotychczas z komunikacji miejskiej do korzystania z niej i kupowania biletów ulgowych”.

Uchwała w sprawie komunikacji miejskiej wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę. Wykreśla z uprawnień do bezpłatnych przejazdów tzw. chrześniaków prezydenta Ignacego Mościckiego. Są to osoby, które na mocy dekretu z 1926 roku korzystały z wielu przywilejów, jeśli urodziły się jako siódmy syn w danej rodzinie (np. w 1939 r. było takich osób w całym kraju ok. 900).

- Z uwagi na upływ czasu osoby takie mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów przysługujących osobom, które ukończyły 70. rok życia – czytamy w projekcie uchwały.