Do Rady Miejskiej w Elblągu wpłynęła petycja dotycząca wyrównania opłat za bilety dla elbląskich uczniów korzystających z komunikacji miejskiej, szczególnie chodzi o linię nr 16, którą młodzież dojeżdża do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Mieszkańcy Elbląga uczący się tam płacą w tej chwili wyższe stawki niż ci, którzy mieszkają poza miastem, a uczą się w Elblągu. Znamy stanowisko władz w tej sprawie, jak się okazuje, szykowane są zmiany.

Petycję wystosowała Rada Rodziców Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Pismo odnosi się szczególnie do kwestii linii numer 16 i wskazuje, że rodziny mieszkające w Elblągu płacą wyższe stawki za przejazdy dzieci do szkoły. Obecnie dla uczniów i studentów szkół i uczelni na terenie Gminy Miasto Elbląg bilet miesięczny ulgowy kosztuje 30 zł, a w "strefie I miejskiej", obejmującej terytorium Elbląga i Gronowa Górnego 48 zł.

- Uważamy, że rodziny zamieszkujące Elbląg, które wspierają swoje miasto działalnością podatkową, powinny mieć co najmniej takie same warunki korzystania z transportu publicznego jak uczniowie z okolicznych miejscowości. W związku z tym postulujemy o ujednolicenie stawek biletowych dla uczniów, niezależnie od miejsca zamieszkania – czytamy w petycji podpisanej przez ponad 70 osób. Według jej autorów obecna sytuacja jest "niezrozumiała i budzi uzasadnione poczucie niesprawiedliwości".

Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge zwróciła się do prezydenta Michała Missana o zajęcie stanowiska w tej sprawie, poprosiła o nie również nasza redakcja. Jak podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, kwestia zmian cennika biletów przez prezydenta podjęta została dużo wcześniej, na wnioski mieszkańców i starosty elbląskiego, radnej Wiesławy Włodarczyk i Młodzieżowej Rady Miasta.

- Na podstawie ich postulatów przygotowany został projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cennika biletów, który zostanie zaproponowany na najbliższą, listopadową sesję. 2 października projekt ten został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym. Przygotowana propozycja zakłada kilka zmian. Uwzględnia, aby uczniowie uczęszczający do szkół położonych na terenie całego powiatu elbląskiego mogli korzystać z biletów okresowych na takich samych warunkach, jak dzieci i młodzież korzystająca z elbląskiej komunikacji miejskiej i uczęszczająca do szkół i uczelni położonych na terenie miasta. Oznacza to, że nie tylko uczniowie i studenci uczęszczający do elbląskich szkół, ale również osoby uczące się w placówkach na terenie powiatu elbląskiego będą mogły nabywać (według aktualnego cennika) miesięczny bilet ulgowy za kwotę 30 zł, a nie jak dotychczas 48 zł. Poza tym projekt uchwały wprowadza również bezpłatne przejazdy dla zwierząt domowych oraz ulgowe dla honorowych dawców krwi posiadających odznakę Honorowego Dawcy Krwi II Stopnia – odpowiada na nasze pytania Joanna Urbaniak.