Piknik z pszczołami

Ulubiony dżem, poranna kawa, zupa pomidorowa, czy bawełniana koszulka – to tylko niektóre produkty, którymi możemy się cieszyć, dzięki pracy pszczół. Te pożyteczne owady zapylają ponad 300 000 gatunków roślin (ponad 87 proc.) na świecie! Niestety na skutek degradacji środowiska naturalnego pszczoły zaczynają ginąć.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, który ma przypominać o ich ogromnym znaczeniu w życiu człowieka. W świętowanie włączamy się również my, Regionalny Związek Pszczelarski w Elblągu, zapraszając 20 maja (sobota) br. do Karczowisk Górnych k/Elbląga na Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły.

Program imprezy adresowany jest do dużych i małych odbiorców. Na dzieci czekać będą animacje „Pszczela łąka” - gry, konkursy i zabawy. Każdy będzie mógł włączyć się do akcji wspólnego sadzenia roślin miododajnych - dodatkowo otrzyma roślinkę, do zasadzenia we własnym ogródku. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania domków dla zapylaczy, posłuchać wykładu o prozdrowotnych właściwościach miodu i smakować jego różne rodzaje, porozmawiać z pszczelarzem o jego pracy. O wrażenia artystyczne zadbają młodzi twórcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Jak na piknik przystało, przez cały czas trwania imprezy rozpalone będzie ognisko, na którym chętni będą mogli piec kiełbaski i inne specjały.

Program Pikniku Rodzinnego – Dzień Pszczoły

Na scenie:

11:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

13:00 Wykład o prozdrowotnych właściwościach miodu i degustacja miodów

14:00 Występy wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

14:30 Być pszczelarzem - pokaz pracy pszczelarza, ciekawostki o pszczołach

Atrakcje:

Dla dobra pszczół – wspólne sadzenie roślin miododajnych

Warsztaty budowania domków dla zapylaczy (trwać będą do wyczerpania materiałów)

Pszczela łąka – animacje dla dzieci

Ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek

Miejsce: Centrum Pszczelarskie „Nektar”, Karczowiska Górne 37, k/Elbląga