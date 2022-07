„PiS może ukraść port Elblągowi”

- Chciałbym poinformować pana posła Krasulskiego, że samorząd to nie jest hipermarket. Nie można wejść i powiedzieć kupuję od was ten port. Za chwilę pan Krasulski powie, że kupuje Elbląg - tak podczas czwartkowej (7 lipca) konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła (KO) odniósł się do słów posła Leonarda Krasulskiego (PiS) o możliwości przejęcia przez rząd elbląskiego portu.

„Są możliwości siłowego przejęcia”

Czwartkowa konferencja prasowa senatora Jerzego Wcisły odbyła się w kontrze do wypowiedzi posła Leonarda Krasulskiego o ewentualnym przejęciu przez rząd elbląskiego portu. - Są możliwości siłowego przejęcia portu, nacjonalizacja, ale my chcemy rozmawiać z władzami miasta, żeby port jak najszybciej zafunkcjonował – mówił podczas niej Leonard Krasulski.

Konferencja prasowa elbląskiego posła PiS Leonarda Krasulskiego i wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki odbyła się we wtorek (5 lipca) w biurze partii w Elblągu, tylko z udziałem mediów publicznych i z grupy Orlen. Lokalne media nie zostały na nią zaproszone. Obaj politycy sugerowali, że państwo może przejąć od samorządu port w Elblągu, dodając, że samorząd nie ma pieniędzy na rozbudowę infrastruktury w związku z przekopem Mierzei Wiślanej. Przypomnijmy. Do tej pory rząd nie chce przeznaczyć pieniędzy na pogłębienie 800-metrowego odcinka od terminala portowego w kierunku oczyszczalni ścieków, mimo że są to wody morskie, administrowane przez Skarb Państwa. Przetarg na pogłębienie toru wodnego dotyczy jedynie odcinka od przekopu do wejścia do rzeki Elbląg i te prace zrealizuje na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni konsorcjum firm NDI i NDI Sopot i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych. Samą rzekę ma pogłębiać Urząd Morski w Gdyni, ale bez wspomnianego 800-metrowego odcinka. Bez tego żaden statek o zanurzeniu do 4,5 m (a takie mają wpływać do Elbląga) nie dopłynie do terminala.

Port niczym Westerplatte

- Poseł Leonard Krasulski poinformował, że jeżeli miasto nie podoła wyzwaniu, jakim jest dołożenie do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną przez Elbląg 70 mln zł, to państwo kupi od miasta elbląski port. I dodał: tu już nie ma na co czekać. Jest to zapowiedź działań skandalicznych, politycznego łajdactwa. Chciałbym poinformować pana posła Krasulskiego, że samorząd i Elbląg to nie jest hipermarket, nie można wejść i powiedzieć kupuję od was ten port. Za chwilę pan Krasulski powie, że kupuje Elbląg. Pan Krasulski mówi, że samorząd to też jest państwo. Otóż nie panie Krasulski! Ja dziś przyniosłem „ABC maturzysty wiedzy o społeczeństwie”, wyślę to panu posłowi, niech poczyta i się dowie, czym się różni państwo od samorządu. Samorząd jest sferą niezależną od państwa – mówił podczas konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła.

Zdaniem Jerzego Wcisły mechanizm przejęcia elbląskiego portu przez rząd mógłby być analogiczny do przejęcia Westerplatte od samorządu gdańskiego.

- PiS to partia, która nie szanuje prawa, nie szanuje Konstytucji. Wierzę, że oni mogą to zrobić. Nie kupią, bo do tego potrzebna jest transakcja miedzę dwoma stronami, ale mogą ukraść port Elblągowi. W 2019 roku ta sama partia przejęła w Gdańsku Westerplatte. Po co? Po to żeby po swojemu organizować uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej. Po prostu napisali specustawę i przejęli własność miasta. To samo mogą zrobić z elbląskim portem. Jestem przekonany, że ta specustawa już istnieje. Od 2019 roku mówię o tym, że pod pretekstem budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną rząd może dążyć do przejęcia portu w Elblągu - mówił senator Wcisła.

Pyłek na garniturze prezesa

16 maja senator Jerzy Wcisła złożył interpelację, w której pytał o rządowe plany przejęcia elbląskiego portu.

- Wysłałem do ministra infrastruktury pytanie, czy zakłada taką ewentualność, że przejmą port w Elblągu i dokończą budowę kanału przez Mierzeję. Odpowiedział mi, że w tej chwili nie jest to rozważane. Taką odpowiedź dostałem 5 lipca, a wczoraj poseł Krasulski powiedział, że rozważają taką możliwość. To nie jest szeregowy poseł, ale poseł znaczący, który siedzi tuż za prezesem (Jarosławem Kaczyńskim - red.), pilnuje, żeby mu na garniturze żaden pyłek nie osiadł, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Oznacza to dla mnie, że specustawa już leży u marszałka w szufladzie - mówił Jerzy Wcisła.

Po co rząd PiS miałby przejąć port w Elblągu?

- Cel jest jeden. Jeśli ma być zakończona budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną, to ktoś ten kanał gdzieś będzie otwierał. Najlepiej otworzyć ten kanał w porcie. Ale dlaczego kanał ma otwierać prezydent Elbląga, który nie jest z PiS? Przecież kanał może otworzyć pan poseł Krasulski z wataszkami z PiS. I o to chodzi, żeby PiS mógł w porcie w Elblągu otworzyć swoją sztandarową inwestycję – podkreślał senator Wcisła.

„Pójdziemy do sądu”

Senator odwołał się także do ustawy o portach i przystaniach morskich.

- Rząd twierdzi, że ona zabrania państwu finansowania inwestycji w portach komunalnych. Bzdura. Jest wręcz przeciwnie. Ustawa nakazuje budowę infrastruktury dostępowej finansować ze środków budżetu państwa, dopuszczając dofinansowanie ze środków samorządowych, ale w tym celu musi zostać zawarte porozumienie. A rząd nigdy nie wystąpił do miasta z propozycją podpisania jakiegokolwiek porozumienia. Poza tym, tereny portowe zaczynają się już od mostu w Nowakowie, a inwestycja rządowa kończy się ok 3 km dalej, a więc na terenie portu. Można czy nie? Port jest komunalny, ale rzeka Elbląg podlega Urzędowi Morskiemu w Gdyni, jako wewnętrzne wody morskie, miasto nie może inwestować na państwowym - wyjaśniał senator Wcisła.

Konferencja zakończyła się deklaracją "walki o elbląski port".

- To, że rząd rozpoczął inwestycję wartą 2 mld zł i jej nie chce zakończyć, kwalifikuje inwestora ministra lub Urząd Morski do oskarżenia sądowego. Łatwo będzie podważyć podstawy, na jakich PiS twierdzi, że może żądać od Elbląga wkładu w budowę kanału przez Mierzeję. Zatem przyszłość jest dla mnie jasna. PiS nie kupi portu w Elblągu, a jeżeli odważy się go ukraść, to i tak będzie musiał go oddać. Będzie trzeba, to pójdziemy do sądu - mówił senator Jerzy Wcisła.