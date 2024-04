 PiS próbuje przejąć Elbląg. Nie damy się!

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Jednym z kandydatów na Prezydenta Elbląga jest polityk wysłany do naszego miasta przez Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Śliwka, jako członek poprzedniego rządu, miał m.in. za zadanie, aby doprowadzić do przejęcia portu w Elblągu przez Skarb Państwa. Czy chcemy mieć takiego prezydenta? Zdecydowanie nie! Chcemy, aby prezydentem został doświadczony samorządowiec, dla którego Elbląg jest najważniejszy. Taką osobą jest Michał Missan.

Należy podkreślić, że jednym z jego kontrkandydatów jest polityk przysłany przez PiS, Andrzej Śliwka. To właśnie on był wiceministrem aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Rządowi Zjednoczonej Prawicy przypisuje się:

- marginalizowanie roli samorządów,

- blokowanie środków z Unii Europejskiej,

- blokowanie wolnych mediów i przejęcie mediów publicznych,

- likwidację In Vitro,

- poniżanie kobiet, które wychodziły protestować na ulice w całej Polsce

- aferę "Willa Plus".



Na szczęście, dzięki wysiłkom aktualnego rządu, wracamy na demokratyczne tory, co jest procesem bardzo trudnym po rządach PiSu. Nie dajmy się zatem zwieść kłamstwom i manipulacjom, które przez poprzednie 8 lat były stosowane przez obóz ówcześnie rządzący. Czy naprawdę chcemy, aby PiS doszedł do władzy w Elblągu? Czy chcemy mieć takiego prezydenta? Zdecydowanie nie! Dlatego głosujmy na kandydata Koalicji Obywatelskiej.





Dlaczego Michał Missan jest najlepszym wyborem dla Elbląga?

Ma on największe przygotowanie i doświadczenie samorządowe spośród wszystkich kandydatów. Jest doktorem nauk społecznych. Jego wiedza o Elblągu jest znacznie głębsza niż u jakiegokolwiek innego kandydata, a jako prezydent wykorzysta ją w sposób, który przyniesie korzyści dla naszego miasta.

Tylko Michał Missan jest w stanie doprowadzić do rozwoju Elbląga na każdej płaszczyźnie. Jest on gwarantem dobrej współpracy z rządem Koalicji Obywatelskiej, na czele z Donaldem Tuskiem. Udowodnił już swoją skuteczność. Przyczynił się do tego, że rząd spełni swoje zadanie i pogłębi tor wodny, aby port morski mógł być w pełni wykorzystany. Dzięki temu w Elblągu będzie więcej inwestorów, więcej przedsiębiorców, ale też więcej pieniędzy, które wykorzystamy m.in. na kulturę i sport.

Program Michała Missana jest konkretny i przede wszystkim realny do spełnienia. Wśród założeń należy wymienić: utworzenie Biura Konsultacji Społecznych, aby móc razem z mieszkańcami decydować o najważniejszych sprawach, powołanie Elbląskiej Rady Biznesu oraz pełnomocnika ds. dzieci i młodzieży, oferty w ramach Karty Mieszkanki i Mieszkańca Elbląga, rozwiązania z zakresu zdrowia (pogotowie stomatologiczne, profilaktyka dla kobiet, programy dla przyszłych mam), likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu i kultury, a także wiele innych. Wszystkie najważniejsze założenia są dostępne na stronie https://missan.elblag.pl/

Marsz miliona serc nie skończył się 15 października. On dalej trwa. Idziemy po zwycięstwo również w najbliższych wyborach, tym razem samorządowych. Bardzo ważne jest to, abyśmy wszyscy poszli wybrać swoich reprezentantów do Rady Miejskiej, Sejmiku Wojewódzkiego, a także Prezydenta Elbląga. Powtórzmy sukces frekwencyjny z wyborów parlamentarnych, bo każdy głos ma znaczenie. Zagłosujcie mądrze, wybierzcie najlepszą przyszłość dla Elbląga i dla nas wszystkich, elblążanek i elblążan. Zagłosujcie na kandydatki i kandydatów z listy z sercem Koalicji Obywatelskiej. Zagłosujcie na Michała Missana. Razem możemy uczynić Elbląg jeszcze lepszym miejscem do życia.

