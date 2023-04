Plac zabaw zostaje

- Spółdzielnia Sielanka przymierza się do likwidacji placu zabaw przy ul. Żeglarskiej. W jego miejsce miałby powstać parking - mówiła w rozmowie z nami na początku marca jedna z mieszkanek tego osiedla. Okazuje się, że plac zabaw pozostanie i przejdzie tej wiosny remont.

Przypomnijmy. W marcu do skrzynek pocztowych mieszkańców ul. Pionierskiej 5a-5b oraz ul. Żeglarskiej 42-43 i 47-48 trafiły ankiety zatytułowane „Konsultacje w sprawie likwidacji placu zabaw oraz rozbudowy parkingu” .- Nie rozumiem, jak można likwidować ten plac zabaw i rozbudować tu parking? Codziennie, nawet zimą korzystają z niego dzieci, a osoby starsze, których na naszym osiedlu nie brakuje, mogą sobie tam posiedzieć na ławeczkach - mówiła wówczas w rozmowie z nami pani Elżbieta, jedna z mieszkanek pobliskiej ul. Owocowej.

Jak wyjaśniał nam wówczas Piotr Szczepański, członek zarządu Spółdzielni Sielanka, była to jedynie ankieta i miała ona na celu poznanie opinii mieszkańców osiedla, co do dalszej przyszłości placu zabaw. Jakie są jej wyniki? - Administracja spółdzielni rozdała 216 sztuk ankiet w budynkach przy ulicach: Pionierskiej, Żeglarskiej i Owocowej. Zwrócono 72 sztuki, co stanowi 33,33 procent ogółu rozdanych ankiet. Ze względu na niską frekwencję w przedmiotowym badaniu ankietowym plac zabaw pozostanie w obecnej formie i funkcji – informuje Spółdzielnia Sielanka.

Tej wiosny Sielanka ma także wyremontować plac.