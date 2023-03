Plac zabaw czy parking? „O tym zdecydują mieszkańcy”

- Spółdzielnia Sielanka przymierza się do likwidacji placu zabaw przy ul. Żeglarskiej. W jego miejsce miałby powstać parking. Ten plac jest potrzebny nie tylko dzieciom, ale też osobom starszym, które niekiedy mogą iść jedynie na krótki spacer i usiąść tam na ławeczce - mówi jedna z mieszkanek osiedla. Spółdzielnia odpowiada, że na razie nie ma mowy o likwidacji placu zabaw. - Aktualnie przeprowadzana jest ankieta i ma ona na celu poznanie opinii mieszkańców osiedla, co do przyszłości placu zabaw - informuje Piotr Szczepański, członek zarządu Sielanki.

Do skrzynek pocztowych mieszkańców ul. Pionierskiej 5a-5b oraz ul. Żeglarskiej 42-43 i 47-48 trafiły ankiety zatytułowane „Konsultacje w sprawie likwidacji placu zabaw oraz rozbudowy parkingu” .

- Nie rozumiem, jak można likwidować ten plac zabaw? Codziennie, nawet zimą korzystają z niego dzieci, a osoby starsze, których na naszym osiedlu nie brakuje, mogą sobie tam posiedzieć na ławeczkach - mówi pani Elżbieta, jedna z mieszkanek ul. Owocowej.

Jak podkreśla Piotr Szczepański, członek zarządu Spółdzielni Sielanka, jest to na razie jedynie ankieta i ma ona na celu poznanie opinii mieszkańców osiedla, co do dalszej przyszłości placu zabaw.

A decyzja o likwidacji placu zabaw nie zapadła. - Ze względu na niewystarczającą ilość miejsc postojowych, co mieszkańcy wyrazili w swoim wystąpieniu o zmniejszenie ilości miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, zaproponowane zostało takie rozwiązanie mieszkańcom. Przedmiotowy plac zabaw ze względu na swój wiek (prawie 16 lat) i liczne dewastacje wymaga ponoszenia coraz większych nakładów finansowych w celu utrzymania go w poprawnym stanie technicznym - wyjaśnia Piotr Szczepański.

Członek zarządu Sielanki wyjaśnia również, że jest to najstarszy, bo wybudowany w 2007 r., plac zabaw w zasobach spółdzielni.

- Wykonany został w dostępnej wówczas technologii. W najbliższych latach będzie wymagał gruntownych nakładów na wymianę istniejących urządzeń zabawowych oraz nawierzchni. Mając na względzie powyższe oraz tzw. ciasnotę terenową, spółdzielnia wystąpiła do mieszkańców tego osiedla o przedstawienie swojej opinii, co do przyszłości tego miejsca. Do 20 marca 2023 r. zbierane są opinie mieszkańców, które pozwolą na zaplanowanie w przyszłych latach środków finansowych na realizację oczekiwań mieszkańców - informuje Piotr Szczepański.

Zaznacza również, że alternatywą dla tego placu zabaw, jest inny plac usytuowany około 200 metrów od tego pierwszego.

- Nowy plac zabaw został wybudowany w 2017 roku, na podstawie przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety. Ten nowy, dodatkowy plac, oprócz urządzeń zabawowych, jest wyposażony m.in. w boisko do streetballa, siłownię terenową typu fitness, dwa stanowiska do tenisa stołowego, terenowe gry planszowe oraz mini drogę rowerową. Oba place znajdują się w obrębie tego samego osiedla - informuje Piotr Szczepański.

Dodaje również, że plac zabaw usytuowany przy ul. Pionierskiej został sfinansowany w całości przez mieszkańców spółdzielni i cały czas jego konserwacja w tym naprawy remontowe są finansowane przez mieszkańców.

- To nie administracja spółdzielni decyduje o kształtowaniu rozwiązań w osiedlach, ale jej mieszkańcy i takie zasady funkcjonują od wielu lat. Wszelkie przedsięwzięcia w spółdzielni muszą mieć poparcie zamieszkałych. Rolą administracji zaś jest ich realizacja zgodnie z oczekiwaniami, które są wyrażone w ankietach, w pismach, czy wnioskach kierowanych do spółdzielni – dodaje Piotr Szczepański.