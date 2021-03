Planują, by Dębica mogła się rozrastać

Aż o 23 hektary – w stronę ulicy Wschodniej - ma się powiększyć w najbliższych latach cmentarz komunalny Dębica. Urzędnicy właśnie zmieniają plan zagospodarowania przestrzennego, który ma to umożliwić. Wcześniejszy plan przewidywał tutaj m.in.... tereny do sportu i rekreacji.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenów między ul. Wschodnią a cmentarzem Dębica został właśnie wyłożony do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim, gdzie będzie dostępny dla mieszkańców do 15 marca. Każdy zainteresowany może do 12 kwietnia wnieść swoje uwagi na temat planu do prezydenta Elbląga.

Dotychczas, jak wskazywał plan z 2009 roku, możliwa tutaj była zabudowa usługowa czy... sportowo-rekreacyjna. Władze miasta chcą zmienić przeznaczenie tego terenu, by możliwa była dalsza rozbudowa cmentarza Dębica w tym kierunku. Pod nową część nekropoli zaplanowano w sumie ponad 23 hektary gruntów, w tym prawie 3,5 hektara mają zająć parkingi z punktami usługowymi związanymi z obsługą cmentarza.

- Wyniki analizy finansowej wskazują, że koszty budowy infrastruktury cmentarza wyniosą 6,4 mln, koszt budowy parkingu wzdłuż ulicy Wschodniej wyniesie 5,6 mln. Zmiana funkcji usługowej związanej ze sportem i rekreacją na cmentarz komunalny obniży wartość nieruchomości. Przychody miasta na tym etapie nie występują. Rozbudowa cmentarza należy do zadań własnych gminy – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały związanej ze zmianą planu.

Przypomnijmy, że prezydent Elbląga złożył też wniosek do rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie budowy samej ulicy Wschodniej, na odcinku od ul. Łęczyckiej do Sybiraków, która ma odciążyć od ruchu samochodowego okolice ul. Bema. Nie są jeszcze znane wyniki naboru wniosków.