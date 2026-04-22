Płonął pustostan

22 kwietnia o godz. 6:40, do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu wpłynęło zgłoszenie o pożarze jednokondygnacyjnego budynku w miejscowości Stankowo. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar poszycia dachowego budynku, który w chwili zdarzenia był niezamieszkały.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych — w tym jednego z podnośnika hydraulicznego oraz drugiego do wewnątrz przez okno. Dzięki sprawnym działaniom ogień został opanowany i ugaszony.

Ze względu na niestabilną konstrukcję budynku Kierujący Działaniami Ratowniczymi podjął decyzję o niewpuszczaniu strażaków do wnętrza obiektu i jego częściowej rozbiórce. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Przyczyny i okoliczności pożaru ustali policja.

W akcji uczestniczyło łącznie 25 strażaków z JRG 1 Elbląg, JRG Pasłęk, a także z OSP Jelonki, OSP Markusy oraz OSP Krzewsk. Na miejscu obecna była również policja.