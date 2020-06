Po lesie biegała... zebra

Dzisiaj (11 czerwca) po terenie Nadleśnictwa Elbląg biegała.. zebra. Przypadły jej go gustu lasy w okolicach Jantaru na Mierzei Wiślanej.

- To, że klimat się ociepla, to już wszyscy wiemy, ale żeby aż tak szybko? Dziś rano w leśnictwie Jantar pojawił się nowy gatunek! Tak, to zebra! - napisało na swoim profilu facebookowym Nadleśnictwo Elbląg.

Jak się okazało, zebra uciekła z miejscowego mini zoo, wróciła już na miejsce. - Życzymy miłego dnia i zapraszamy na spacery po lesie. Nigdy nie wiadomo, jaka nas tam może czekać przygoda - napisali leśnicy.