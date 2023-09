Po pożarze w Jegłowniku. Mieszkańcy otrzymali pomoc od gminy

Przypomnijmy, że do pożaru doszło w budynku mieszkalnym w Jegłowniku (gmina Gronowo Elbląskie) około godz. 3. Do szpitali trafiło aż dziewięć osób. - Cztery z nich trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Ich stan jest stabilny, jednak wymagają one hospitalizacji – mówi Sebastian Makowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu.

- Jedna z tych osób trafiła na oddział chirurgii ogólnej, jedna na ortopedię. Jedno dziecko zostało przetransportowane do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, drugie z dzieci przewiezione do Szpitala Miejskiego na ul. Komeńskiego w Elblągu. Stan tych osób jest stabilny – dodaje Sebastian Makowska. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali w Olsztynie i Gdański. Jak poinformował na nadkom. Krzysztof Nowacki, na trasie w Jegłowniku są jeszcze utrudnienia w ruchu. - Mogą one potrwać ok. pół godziny. Gdy się zakończą poinformujemy o tym w specjalnym komunikacie – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki. Przypomnijmy, że pożar wybuchł około godz. 3 Do szpitala trafiło aż dziewięć osób, w tym sześcioro dzieci. Na szczęście nikt nie zginął. Paliło się poddasze i dach budynku, w którym w sumie przebywało 11 osób. Sytuacja była dramatyczna. Kobieta i troje dzieci ratując się, wyskoczyły z okna na drugiej kondygnacji budynku. Na szczęście nikt nie zginął. - poinformowała nas wczoraj Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Do szpitala z obrażeniami trafiło 9 osób, w tym 6 dzieci. W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR. - W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 7 zastępów pożarniczych. Na miejscu obecny był zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie wraz z grupą operacyjną oraz Komendant Miejski PSP w Elblągu. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie był w środę na miejscu pożaru. - Wygląda to groźnie. Budynek jest wyłączony z użytkowania. Dwójka lokatorów znajdzie schronienie u rodziny, tak zdecydowały. My mamy gotowe do zamieszkania lokale w Jasionnie, taką propozycję już złożyliśmy poszkodowanym. Tymczasem nie prowadzimy zbiórki dla pogorzelców. Jeśli zostanie ona uruchomiona, taką informację skierujemy do mediów - mówi Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

