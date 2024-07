Po protestach mieszkańców. Siłownia się przeprowadza

Siłownia RMG GYM, która miała w sądzie sprawę o eksmisję ze spółdzielnią Sielanka, przenosi się do innej lokalizacji. Wcześniej przeciwko umiejscowieniu siłowni w pomieszczeniu przylegającym do bloku protestowali mieszkańcy budynku przy pl. Kazimierza Jagiellończyka.

O sporze na linii siłownia-mieszkańcy i Sielanka pisaliśmy pierwszy raz w lutym:

- Od wielu miesięcy mieszkańcy zgłaszają Sielance problem z hałasami, hukami, drganiami w związku z działaniem siłowni RMG Gym. Składane są pisma, petycje i wystąpienia, które podpisywane są przez wielu mieszkańców – mówili nam wówczas lokatorzy budynku. W międzyczasie próbowano rozwiązać problem, były spotkania z lokatorami, mediacje etc. Skrócono też czas działania siłowni, przestała być "24/7", a była zamykana o 22. Ostatecznie jednak Sielanka, do której należą pomieszczenia, w której jest siłownia i która administruje budynkiem, "wobec braku oczekiwanych działań ze strony Najemcy (...) wypowiedziała umowę najmu i wystąpiła na drogę sądową z powództwem o eksmisję".

Niedawno w mediach społecznościowych sieć siłowni RMG GYM ogłosiła, że przenosi się do innej lokalizacji, przy 12 Lutego 19, gdzie był do tej pory inny klub fitness. Przy placu Jagiellończyka RMG GYM będzie funkcjonować najpóźniej do końca lipca, po przeprowadzce klub ma wrócić do trybu 24/7.

Uczestniczyliśmy w pierwszych rozprawach związanych z powództwem o eksmisję w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Do rzecznika sądu przesłaliśmy już pytania o obecny status sprawy i ewentualne rozstrzygnięcia, jeśli zapadły już także na drodze prawnej, gdy otrzymamy odpowiedzi, zaktualizujemy ten materiał.