Pociągiem do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański

W sprawie nowej linii kolejowej z Elbląga do Gdańska, przez Nowy Dwór Gdański – taką interpelację złożył niedawno Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. Kolejowa wyprawa do Trójmiasta z Elbląga mogłaby trwać 30 min.

- Koncepcja ta nie jest nowa, mówiło się o niej już kilkadziesiąt lat temu, w 2017 powstała, przy okazji planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji – przypomina Antoni Czyżyk w piśmie z 20 stycznia. - Istniejące połączenie przez Malbork i Tczew wydłuża bowiem czas podróży, zgłaszając zarazem koszty transportu.

Według przewodniczącego Rady Miejskiej powstanie takiego połączenia „mogłoby zmienić gospodarcze znaczenie naszego miasta”. Antoni Czyżyk podkreśla, że podróż trwałaby jedynie 30 minut, a intensywna siatka połączeń przełożyłaby się na poprawienie sytuacji komunikacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej pyta w swoim piśmie, czy władzom miasta znane są zapisy Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Portu Solidarność – Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej mówiące o Metropolii Ujścia Wisły oraz założenia programu dla województw warmińsko-mazurskiego. Pyta też, czy władze miasta rozważały stworzenie koalicji parlamentarzystów i władz wojewódzkich, których zadaniem byłoby lobbowanie w sprawie realizacji wyżej przedstawionej koncepcji. Pomysły związane z „Metropolia Ujścia Wisły” zakładały też rozwój turystyki, w tym „na nieczynnej lub odtwarzanej infrastrukturze kolejowej, jak Kolej Nadzalewowa, Żuławska Kolej Wąskotorowa...

Rząd chciał budować linię kolejową z Elbląga do Trójmiasta przez Nowy Dwór Gdański (rysunek z uchwały rządowej)

- Informuję, że na bieżąco śledzę wszelkie dokumenty strategiczne tworzone na poziomie ogólnokrajowym – odpowiada na interpelację prezydent Elbląga Witold Wróblewski. W piśmie z 7 lutego odnosi się do samej koncepcji przygotowania Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Jest to jedyny dokument na poziomie krajowym, w którym funkcjonuje pojęcie „Metropolia Ujścia Wisły” oraz postuluje budowę nowej linii kolejowej łączącej Trójmiasto z Elblągiem. Należy przy tym podkreślić, że propozycja budowy tej linii znalazła się w załączniku Nr 5 do ww. koncepcji, w którym zawarte zostały potencjalne (podkreślenie oryg. - red.) projekty komplementarne dotyczące podsystemów transportu o charakterze regionalnym lub lokalnym, zintegrowanych z krajowym systemem dalekobieżnych przewozów pasażerskich budowanych w oparciu o Centralny Port Komunikacyjny. Natomiast budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi wiele kontrowersji zarówno co do jego zasadności jak i lokalizacji – odpowiada prezydent Wróblewski.

A co o koncepcji linii kolejowej z Elbląg-Gdańsk przez Nowy Dwór Gdański sądzą Czytelnicy portElu? Czy taki pomysł powinien zostać zrealizowany? Zapraszamy do rzeczowej dyskusji.

O samej "Metropolii Ujścia Wisły" pisaliśmy tutaj.