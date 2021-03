Podejrzenie podtrucia czadem, dwie osoby w szpitalu

Dziś (9 marca) przed godz. 8 w jednym z mieszkań przy ul. Fałata 53-letni mężczyzna zasłabł, prawdopodobnie w wyniku podtrucia czadem. 53-latek i 81-letnia kobieta zostali zabrani do szpitala, oboje byli przytomni. Mieszkanie zostało przewietrzone przed przybyciem straży pożarnej, stąd pomiar tlenku węgla był w normie.

W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu Elbląg z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem, hospitalizowanych było 6 osób. Strażacy przypominają, jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla:

Wciąż do ogrzewania mieszkania wiele osób używa słabej jakości pieców, czy kominków, a także gazowych urządzeń (w tym kuchenek gazowych). Zróbmy wszystko, aby uchronić siebie i naszych bliskich od śmiercionośnego czadu, który jest cichym zabójcą. Instalowanie w mieszkaniach i domach czujnika tlenku węgla znacznie minimalizuje ryzyko zatrucia. Sygnał generowany jest w przypadku nadmiernego stężenia tlenku węgla w powietrzu. To daje nam szansę na szybką reakcję, gdy nasze życie staje się zagrożone. Każdy z mieszkańców powinien także pamiętać o konieczności sprawdzenia m.in. stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych, a także gazowej instalacji. Czasami odrobina przezorności wystarczy, by uchronić nie tylko własne zdrowie i życie, ale i naszych bliskich - przypominają strażacy.