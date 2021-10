Podniebni migranci (Opowieści z lasu, odc. 290)

W ten weekend odbył się XI Ptasi Piknik, inicjatywa organizowana przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz. Wydarzenie wiąże się z wielką jesienną migracją ptaków.

W pierwszy weekend października odbywają się Europejskie Dni Ptaków, wydarzenie mające zwrócić naszą uwagę na zjawisko, jakim jest wielka jesienna migracja ptaków.

- Zjawisko masowych wędrówek ptaków od wieków fascynuje i pobudza ludzką wyobraźnię. Ptaki przemieszczają się z lęgowisk, a więc miejsc, gdzie łączą się w pary, budują gniazda i wychowują młode, na zimowiska czyli obszary, na których bezpiecznie mogą spędzić najbardziej niekorzystne dla siebie miesiące – czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Zjawisko migracji występuje dwa razy w roku, na wiosnę oraz jesienią. Ptaki, podobnie jak większość ludzi, na cel "wakacyjnych" podróży wybierają ciepłe kraje.

- Jednak ptaki, w przeciwieństwie do ludzi, pozostają „na wakacjach" wiele miesięcy, a wracają dopiero wówczas, gdy zima na lęgowiskach ustąpi – czytamy dalej. Leśnicy wskazują, że w Polsce większość gatunków jako cel migracji obiera Afrykę, choć nie jest to dla nich łatwa droga, choćby ze względu na wielkie powierzchnie wód do pokonania. - Polska leży w geograficznym środku Europy, co sprawia, że krzyżują się nad nim migracyjne korytarze z trzech kontynentów – informują Lasy Państwowe.

Idealnym miejscem na ich obserwację jest Mierzeja Wiślana, a XI Ptasi Piknik odbył się w Krynicy Morskiej. W czasie pikniku odbyło się liczenie przelatujących ptaków, a także warsztaty dotyczące rozpoznawania gatunków ptaków, odłowy i obrączkowanie ptaków czy spotkania z ciekawymi osobami. Przede wszystkim piknik był dobrą okazją do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury i podziwiania podniebnych podróżników. Stąd dzisiaj w ramach naszego cyklu zachęcamy do zapoznania się z materiałami z pikniku zamieszczonymi na facebookowej stronie wydarzenia.