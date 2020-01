Podpis elektroniczny w Elblągu – dostępny nawet w 30 minut!

Podpis elektroniczny może zastąpić podpis odręczny i ułatwić Ci załatwienie wielu spraw z urzędem skarbowym, ZUS-em, podpisem dokumentów cywilno-prawnych, obsługą platformy ePUAP, a także kontakt z urzędami administracji publicznej, udział w aukcjach i licytacjach. Istnieje jeszcze wiele innych zastosowań dla podpisu kwalifikowanego. Dzięki niemu szybko i bez kolejki przekażesz podpisane dokumenty drogą elektroniczną, zaoszczędzając przy tym czas!

Kto może używać podpisu elektronicznego i w jakim celu?

Każdy kto ma nadany PESEL lub NIP, może być posiadaczem podpisu elektronicznego. Rozróżniamy dwa rodzaje podpisu:

Podpis firmowy - certyfikat zawierający dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL lub NIP) oraz dane instytucji ale także pełnioną funkcję np. księgowa, inspektor itd. albo wykonywany zawód – np. notariusz, komornik, radca prawny.

Podpis prywatny – zawierający jedynie dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, NIP lub PESEL). Podpis taki znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których stosuje się Podpis firmowy.

Podpisu można użyć we wszystkich przypadkach, kiedy wymagana jest identyfikacja osoby wysyłającej dokumenty drogą elektroniczną.

Co należy zrobić, by uzyskać podpis elektroniczny?

Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie www.sigillum.pl i wypełnisz wniosek. Oddzwonimy do Ciebie, by umówić się na spotkanie, które może odbyć się nawet tego samego dnia. Wizyta w punkcie SOFTEL trwa maksymalnie 30 minut, po czym otrzymujesz gotowy produkt do użytku.

Dlaczego warto wyrobić podpis kwalifikowany w naszym punkcie?

Firma SOFTEL już od 12 lat jest partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Technologie IT i otrzymała certyfikat, uprawniający do wydawania podpisów kwalifikowanych i komercyjnych. Służymy swoją pomocą w trakcie wypełniania formalności, ale również podczas użytkowania podpisu elektronicznego.

Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie www.el-podpis.pl czekamy też na Państwa pytania pod nr telefonu 55 235 39 76 lub mailowo: info@elpodpis.com.pl. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

SOFTEL

Elbląg, ul. 1 Maja 1c

55 235 39 76

Serdecznie zapraszamy!

