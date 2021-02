Podrzucił śmieci do przydrożnego rowu

Strażnicy miejscy dzięki reakcji mieszkańca Elbląga dotarli i ukarali sprawcę wyrzucenia śmieci na drogę.

W poniedziałek 1 lutego 2021r. dyżurny Straży Miejskiej w Elblągu otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Elbląga, że ktoś niedaleko jego posesji wyrzuca znaczną ilość śmieci z samochodu do przydrożnego rowu. Całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring zainstalowany przy posesji elblążanina. Po przeprowadzeniu czynności strażnicy ustalili właściciela pojazdu, po czym od razu trafili na sprawcę wykroczenia. 48-letni przedsiębiorca tłumaczył się, że utwardzał swój grunt. Jednak strażnicy nie dali się zwieźć i nie tylko ustalili, że grunt nie należy do niego, ale również śmieci, które zostały tam pozostawione, nie nadawały się do utwardzenia gruntu. Były to odpady poremontowe m.in. kable, siatka elewacyjna, styropian, belki, wiaderka. Nazajutrz mężczyzna wrócił i to co zostawił w rowie - uprzątnął, a za swój czyn został ukarany mandatem karnym w wysokości 300zł.