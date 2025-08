Podtopienia w Tolkmicku i gminie Rychliki

Niektórymi ulicami Tolkmicka w niedzielę po południu, w wyniku intensywnych opadów deszczu, znowu płynęła woda. Podtopiona została m.in. Portowa. W innej części regionu – okolicach Świętego Gaju, gdzie przez kilka dni uszczelniano wały, zalana jest droga na Dzierzgoń.

Od rana synoptycy przewidywali intensywne opady deszczu, którym towarzyszą burze. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obecnie burze są skoncentrowane wzdłuż linii frontowej Braniewo-Olsztyn-Ostrołęka-Biała Podlaska-Chełm).

- Układ jest bardzo aktywny elektrycznie i przemieszcza się powoli na północ. Natężenie opadów na ogół wynosi około 5-10 mm/10 min, jednak miejscami dochodzi do 20-25 mm/10 min. Lokalnie występują opady gradu o średnicy około 2 cm. Możliwe są także porywy wiatru do około 70 km/h, punktowo nieco silniejsze. W terenach zabudowanych możliwe podtopienia – prognozują. Ostrzeżenie dotyczy m.in. powiatu braniewskiego, elbląskiego i Elbląga.

Zalana droga w okolicach Bągartu (fot. Zbigniew Lichuszewski)

Skutki ulewy już odczuli mieszkańcy Tolkmicka, którzy kilka dni temu zmagali się z powodzią. W niedzielę po południu intensywne opady deszczu spowodowały podtopienie ul. Portowej i okolic.

Zalana jest też droga powiatowa ze Świętego Gaju do Dzierzgonia w gminie Rychliki. - Przed miejscowością Bągard jest zalany wodą długi odcinek asfaltu. Wysokość wody dochodzi do pół metra. Samochód na zdjęciu utknął na środku zalewu i teraz czeka na pomoc strażaków. Póki co omijajcie to miejsce – apeluje w mediach społecznościowych Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki.