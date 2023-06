Podwyżki tak, ale nie po równo

Wracamy do tematu podwyżek w elbląskim samorządzie. Po publikacji pierwszego artykułu na ten temat otrzymaliśmy wiele sygnałów od Czytelników, że podwyżki nie będą takie same dla wszystkich. Jak to wyjaśnia prezydent Elbląga?

Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych samorządu otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Pierwsza grupa - 700 zł brutto od 1 lipca, druga grupa - 500 zł brutto od 1 lipca i 200 zł brutto od 1 stycznia 2024 roku. Ta kwestia dotyczy ok. 2,2 tysiąca pracowników elbląskiego samorządu.

Po publikacji artykułu w komentarzach i mailach do redakcji otrzymaliśmy sygnały od Czytelników, że podwyżki nie będą wypłacane każdemu w równej wysokości, a o ich wysokości dla poszczególnych osób będą decydować szefowie poszczególnych instytucji. Co na to prezydent Elbląga?

- Zasady przyznawania podwyżek w sferze samorządowej nie zmieniły się. Kwoty są przeliczeniowe na liczbę etatów (dotyczy ponad 2200 pracowników samorządowych). Podwyżki nie są jednak przyznawane przez przełożonych według uznania, a na podstawie kryteriów merytorycznych określonych między innymi w procesie dokonywania ocen pracowniczych tj. odpowiedzialności, wysiłku i zaangażowania, wiedzy specjalistycznej, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji, doświadczenia oraz porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku – pisze w odpowiedzi na nasze pytania Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Przełożeni zwracają również uwagę na wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach o wymaganych szczególnych kompetencjach, trudno dostępnych na rynku pracy lub wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością.

Warto dodać, że od 1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które określa nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych. Są w nim wymienione tzw. kategorie zaszeregowania (od pierwszej do dwudziestej, XX i XXI kategoria pozostaje w dyspozycji pracodawcy), w których ustalono że minimalne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii to 3300 zł brutto (o 1150 zł więcej niż dotychczas). Stawki rosną skokowo o 50 zł od kategorii I do XI, o 100 zł od kat. XII do XV i o 200 zł.

Czy te kwoty z rozporządzenia Rady Ministrów spowodują, że skala podwyżek proponowana przez prezydenta Elbląga będzie mniejsza? Czy jeśli pracownik na mocy rozporządzenia RM ma od 1 lipca ma większe wynagrodzenie minimalne np. o 200 zł, to oznacza że dostanie jeszcze dodatkowe 700 zł (jeśli jest pracownikiem Urzędu Miejskiego), czy tylko 500, skoro 200 zł zyskał już na mocy rozporządzenia RM? Z odpowiedzi prezydenta wynika, że w swojej decyzji uwzględnił wskaźniki ministerialne.

- Co do kwestii rozporządzenia to wprowadza ono jedynie tabele – nie zapewnia pieniędzy w budżecie. Proponowane podwyżki w ramach przyznanej średniej stawki na etat zabezpieczają wprowadzane regulacje – odpowiedział nam Witold Wróblewski.

W urzędzie i jednostkach organizacyjnych trwa przygotowywanie aneksów umów z poszczególnymi pracownikami. – Nikt nie wie jeszcze, jaką konkretnie podwyżkę dostanie. Panuje spore zamieszanie. Wiemy tylko, że trwa przygotowywanie dokumentów. – powiedział nam jeden z pracowników samorządowych.