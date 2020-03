Podyskutuj o Elblągu: Stare Miasto w oczach mieszkańców

Elbląskie Stare Miasto to ulubione miejsce spotkań i rozrywki elblążan oraz z roku na rok coraz liczniejszej rzeszy turystów. Cieszą nas kolejne budowane kamienice i różne imprezy plenerowe. Można zaryzykować stwierdzenie, że Stare Miasto jest wizytówką Elbląga, jego twarzą, którą widzą mieszkańcy i odwiedzający miasto. Należy jednak pamiętać, że Stare Miasto to także nierozwiązane sprawy i kontrowersje - pisze radny Cezary Balbuza. Publikując jego artykuł, zapraszamy do dyskusji na temat starówki.

Celem niniejszej publikacji jest właśnie poruszenie kilku problemów i poznanie opinii elblążan na ich temat. Możliwe, że Państwa odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania będą stymulatorem kolejnych działań władz miasta, przynajmniej taką mam nadzieję,

Najstarsza dzielnica Elbląga jest od kilkudziesięciu lat sukcesywnie zabudowywana w stylu tzw. retrowersji, czyli budynkami przypominającymi kształtem kamienice, ale w nowoczesnej aranżacji. Sposób takiej zabudowy nie jest przypadkowy, reguluje go uchwała Rady Miejskiej z roku 1997, w której możemy przeczytać m.in. „Kamienice należy projektować w indywidualnych, współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl historyzujący. Dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu w sposób niesugerujący, że kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej”. Czy nowoczesna zabudowa elbląskiego Starego Miasta to jest właśnie to, czego oczekują elblążanie i turyści? Czy nie lepiej wyglądałaby zabudowa nawiązująca do historycznego wyglądu kamienic?

Chyba wszyscy elblążanie mieli okazję przeglądać w sieci zdjęcia miasta sprzed 1945 roku. Na pewno wielu urzekła piękna linia staromiejskich kamienic nad sama rzeką. Podejrzewam, iż większość Państwa jest przekonana, że niedługo ta nadrzeczna linia kamienic zostanie odbudowana. No i w tym momencie muszę rozczarować, na razie ze strony władz miasta nie ma takiej woli i decyzji. A szkoda, bo można by wykorzystać koniunkturę w budownictwie, no i miastu też przydałyby się wpływy z podatków od nieruchomości.

Czy Państwa zdaniem, powinno się odbudować kamienice nad samą rzeką? Czy też powinien tam pozostać teren zielony z ławeczkami?

Jeszcze więcej zagadek niesie ze sobą los Wyspy Spichrzów . Na razie mamy tam opanowany jeden przyczółek w postaci wiadomego Pubu, dojście przez dwa mosty zwodzone i zapowiedź budowy „państwowego” biurowca nad rzeką o jeszcze nie ustalonej formie architektonicznej, Czy zdaniem Państwa na Wyspie Spichrzów powinny powstać budynki przypominające spichlerze, czy też o nowoczesnym wyglądzie? Czy nad samą rzeką wybudować budynki mieszkalno-usługowe kształtem przypominające spichlerze, czy też ograniczyć się do bulwaru spacerowego z elementami zieleni?

Z roku na rok przybywa samochodów, wzrasta ruch drogowy także na Starym Mieście, a miejsc parkingowych nie przybywa z różnych względów. Czy Państwa zdaniem, należałoby ograniczyć ruch samochodowy, jedynie do pojazdów mieszkańców Starego Miasta, służb miejskich, dostawców usług i karetek?

Mam nadzieję, że uda mi się skłonić Państwa do rzeczowej i merytorycznej dyskusji. Nikt nie ma patentu na rację we wszystkim, najlepsze pomysły rodzą się w konstruktywnej wymianie poglądów. Państwa opinie na pewno zostaną dostrzeżone przez władze Elbląga.

Cezary Balbuza

Zapraszamy do udziału w merytorycznej dyskusji i sondzie, którą zamieszczamy przy artykule.