Podziękowania, wyróżnienia i nagrody

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w elbląskim teatrze, fot. Anna Dembińska

- Nauczyciel to ważna osoba w życiu każdego z nas i każdy ma pewnie w sercu nauczyciela ze swojego życia szkolnego. Pedagodzy pozostają w pamięci na zawsze, czyli my pozostajemy na zawsze w sercach i duszach naszych uczniów. Zapamiętają nas z tego, co w nas kochali i z tego, za co nas nie lubili. To także jest lekcja - mówiła w piątek (11 października) Jolanta Weronika Skrzypczyńska, warmińsko-mazurska kurator oświaty, podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia.

Kurator podkreślała, że praca nauczycieli jest zbyt często niedoceniana. - Nie tylko w tym dniu, ale codziennie mogłabym dziękować Państwu za pracę, którą wykonujecie. Tylko wasze rodziny wiedzą, jak długo pracujecie w ciągu dnia, trzy, czy osiem, czy więcej godzin. Ale może przy święcie nie będziemy o tym mówili? Stojąc tu i mówiąc o tym niczego nie rozwiążemy. Będę czyniła wszelkie starania, żeby ludzie oceniali nauczycieli tak, jak na to zasługują. Nie zawsze nasza praca jest doceniana – mówiła Jolanta Weronika Skrzypczyńska. Prezydent Elbląga nagrodził 15 nauczycielek i nauczycieli oraz 6 dyrektorek placówek oświatowych. - Są to nauczyciele, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale jednocześnie wychowują. Poprzez swoje pasje, wolontariat, sport, harcerstwo uczą młodzież innego spędzania czasu. Są to nauczyciele, którzy mają laureatów w różnych, nie tylko przedmiotowych konkursach ogólnopolskich. To są nauczyciele, którzy pochylają się nad każdym uczniem, sprawiają, że uczeń chce, potrafi i jest znakomicie przygotowany do życia – podkreśliła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM w Elblągu. - Doceniam Państwa pracę. Mamy ponad 17 tys. dzieci i młodzieży, których uczycie i wychowujecie. Bardzo wam za dotychczasową pracę dziękuję, a robię to po raz pierwszy jako prezydent i chciałbym, żeby wybrzmiało, jak bardzo to cenię - mówił prezydent Michał Missan przed wręczeniem Nagród Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w elbląskim teatrze. W przyszłym tygodniu odbędą się wojewódzkie obchody tego święta. Nagrodzone dyrektorki Mariola Kowalska (Przedszkole nr 33)

Małgorzata Ptasznik (Szkoła Podstawowa nr 6)

Hanna Szuszkiewicz (Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego)

Dorota Bajor (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług)

Beata Tuzimek (Zespół Szkół Zawodowych nr 1)

Danuta Stępień (Bursa Szkolna nr 3) Nagrodzone nauczycielki i nauczyciele Marcin Konic (Szkoła Podstawowa nr 1)

Marzena Skonieczna (Szkoła Podstawowa nr 8)

Martyna Stanik (Szkoła Podstawowa nr 15)

Magdalena Szkutnik (Szkoła Podstawowa nr 16)

Michał Lacheta (Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego(

Małgorzata Krasowska (I Liceum Ogólnokształcące)

Lidia Nawrocka (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi)

Marta Grabowska (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług)

Anna Kurzawska (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących)

Iwona Pawlak (Zespół Szkół Gospodarczych)

Anna Pietrzak (Zespół Szkół Technicznych)

Katarzyna Wójcik (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)

Anna Hauer (Zespół Szkół Zawodowych nr 1)

Dorota Witkowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2)

Tomasz Lubański (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)

daw