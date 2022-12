Podziel się jedzeniem z potrzebującymi

W okresie świątecznym w wielu gospodarstwach domowych przygotowuje się o wiele więcej jedzenia, niż jest się w stanie zjeść. Przypominamy, że w Elblągu działają jadłodzielnie, w których możemy zostawić żywność dla potrzebujących.

W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest około 153 kg żywności - czytamy na stronie Banku Żywności. Szczególnie dużo jedzenia marnujemy w okresie świątecznym. Przypomnijmy, że w Elblągu są jadłodzielnie, w których możemy zostawić żywność osobom potrzebującym. Jadłodzielnia Banku Żywności znajduje się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (tzw. hotelowiec). Lodówka stoi w holu, który jest otwarty i dostępny cały dzień.

- Druga jadłodzielnia znajduje się przy naszym budynku Banku Żywności przy ul. Stefczyka. We wtorek rano, ktoś położył dwa kawałki ciasta. Poza tym lodówka jest pusta. Prosimy i apelujemy o przynoszenie jedzenia, na pewno wielu osobom pozostało ono ze świąt. Co chwila ktoś przychodzi i zagląda do naszej jadłodzielni. Potrzebujących jest wielu - mówi Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu.

Jak czytamy na stronie Banku Żywności, w 2022 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 tys. ton żywności na cele społeczne. W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 692 zł, czyli ok. 23 zł dziennie. Jednocześnie co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności.