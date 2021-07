Podziemny zbiornik ochroni katedrę przed pożarem

Podziemny żelbetowy zbiornik na wodę o pojemności 200 tys. litrów ma posłużyć strażakom w przypadku pożaru zabytków Zespołu Katedralnego we Fromborku. Inwestycję za blisko 600 tys. zł rozpoczęła właśnie Warmińska Kapituła Katedralna.

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego przy Wzgórzu Katedralnym ma zakończyć się w październiku. Inwestorem jest Warmińska Kapituła Katedralna, która otrzymała finansowe wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zbiornik pomieści 200 tys. litrów wody, a jego budowa kosztuje prawie 600 tys. zł.

- We Fromborku instalacja hydrantowa nie spełnia i nie będzie spełniała w najbliższych latach wymogów przewidzianych przepisami przeciwpożarowymi - czyli 20 dm3/s ( jest to wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych - red.). Wykorzystanie wody z Zalewu Wiślanego przy gaszeniu pożaru, ze względu na różnice poziomu terenu, możliwe jest tylko dla obiektów położonych u podnóża Wzgórza Katedralnego, a przecież szybkość reakcji jest kluczowa dla skutecznego ratowania mienia w razie pożaru – informuje Warmińska Kapituła Katedralna.

Kapituła zdecydowała więc o budowie podziemnego, żelbetowego zbiornika, który zabezpieczałby odpowiednią ilość wody do gaszenia ewentualnego pożaru na Wzgórzu Katedralnym. Budowany jest on na należącej do Kapituły działce, przy ul. Katedralnej 13.

- Zbiornik posłuży wszystkim obiektom znajdującym się w pobliżu, nie tylko tym zabytkowym. Realizacja tego zadania wpłynie realnie na ochronę zabytków Zespołu Katedralnego: Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, pałacu biskupa Ferbera, Domu Kustosza, Domu Prepozyta, nowego wikariatu, bramy południowej zespołu katedralnego, murów obronnych, wieży radziejowskiego (dzwonnica), baszty wschodniej i północnej, bramy zachodniej i północnej, wieży prochowej, wieży Kopernika, kapitularza oraz zabytków położonych poza zespołem – informuje Warmińska Kapituła Katedralna.

Obecnie przy ul. Katedralnej 13 trwają prace ziemne, czyli wykonywany jest wykop pod zbiornik. Inwestycję realizuje firma PB Skorłutowski z Olsztyna.