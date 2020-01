Pokonaj Rekrutera - rozmowa kwalifikacyjna to pikuś!

W czwartek, 16 stycznia o godz. 17:30 w sali wykładowej 101c w budynku dydaktycznym PWSZ w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 odbędzie się spotkanie na temat: Jak nie zepsuć dobrego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej i nie stracić szansy na pracę?

Tym razem to Eksperci do spraw rekrutacji staną w ogniu pytań!

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

- jak zdobyć wymarzoną pracę,

- jak pokazać się z dobrej strony,

- jak powinno wyglądać Twoje CV,

- czy doświadczenie ma znaczenie,

- oraz co byś zrobił, gdybyś znalazł pingwina w zamrażarce

koniecznie przyjdź na nasze wydarzenie.



Najbliższe spotkanie odbędzie się w sali wykładowej 101c w budynku dydaktycznym PWSZ w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137



Wywiad przeprowadzi Magdalena Rokicka, a jej gośćmi będą:

Agnieszka Rańcia -Kierownik Działu HR - Meble Wójcik, doradca zawodowy, rekruter, doradca biznesowy w zakresie polityki personalnej

Anna Siemionow - Dyrektor ds. personalnych w Fobos Invest Sp. z o.o

Joanna Cichorska Krawczyk - Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o.

Karolina Firlej - Specjalista ds. eventów i kreatywnego łamania głów. Pasjonatka rozmów kwalifikacyjnych.

Agnieszka Jaroszuk - Manager z długoletnim doświadczeniem w bankowości, Trener sprzedaży, Coach



Najbliższe wydarzenie znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/events/2807302865989332/

Czym jest Akademia Rozwoju Osobistego Columbus?

To marka Fundacji Columbus, która pomaga ludziom w rozwoju umiejętności miękkich poprzez organizację spotkań z praktykami biznes oraz innymi osobami, które odniosły sukces w swojej dziedzinie i mają bogatą wiedzę na temat związany z prelekcją. Spotkania organizowane są w ramach Strefy Lidera, która jest serią dziesięciu wydarzeń odbywających się co miesiąc. Obecnie projekt realizowany jest w 18 miastach w Polsce.



Dołącz do nas

Przyjdź i zobacz, naucz się organizować szkolenia, bierz udział w darmowych wydarzeniach oraz poznaj niesamowitych ludzi, którzy wspólnie pracują w jednym celu – wspierania w rozwoju oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Akademia Rozwoju Osobistego powstała po to, by połączyć ekspertów z osobami poszukującymi wiedzy w zakresie kompetencji miękkich, przedsiębiorczości oraz poszukujących nowych kontaktów. Chcemy szerzyć ideę przedsiębiorczości, pokazać możliwości rozwoju dostępne dla każdego. Naszą społeczność budują nie tylko uczestnicy ale także prelegenci. Z prelegentami można porozmawiać i zadać dodatkowe pytania w kuluarach. Nigdy nie wiadomo czy prelegent nie poszukuje wykwalifikowanego pracownika lub partnera biznesowego.

