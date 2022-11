Pół miliona od ministra Czarnka na szkołę pijarów w Elblągu

Polska Prowincja Zakonu Pijarów została jednym z beneficjentów ministerialnego programu „Inwestycje w oświacie”. Prowadzona przez nią w Elblągu szkoła otrzyma pół miliona złotych. Na co przeznaczone mają być te pieniądze?

Prowincja otrzymała pieniądze na inwestycje w trzech prowadzonych przez nią szkołach: w Bolesławcu, Poznaniu i właśnie w Elblągu. Łącznie jest to ponad 3 mln zł. Do Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, który mieści się przy ul. Saperów, trafić ma pół miliona złotych. Na co przeznaczone zostaną te pieniądze? O to zapytaliśmy rzecznika prasowego Prowincji, czekamy na jego odpowiedź. Tymczasem na stronie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów został już ogłoszony przetarg pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu do potrzeb procesu kształcenia i wyzwań edukacyjnych".

- Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Elblągu oraz prace elewacyjne. W zakres zadania wchodzą roboty: ogólnobudowlane, elektryczne, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elewacyjne, w tym wymiana okien i drzwi - czytamy m. in. w dokumentach przetargowych.

Z ogłoszenia przetargowego wynika też, że część poddasza ma zostać przebudowana na bibliotekę a pomieszczenia na trzecim piętrze budynku zostaną zaadaptowane na salę wielofunkcyjną. Mają też zostać przebudowane pomieszczenia na potrzeby kuchni szkolnej i wyposażenie jej.

Początki szkół pijarskich w Elblągu sięgają 2004 roku. Wtedy to powstała szkoła podstawowa i gimnazjum. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Obecnie w skład Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu wchodzi też liceum ogólnokształcące.

Program „Inwestycje w oświacie” był skierowany do szkół niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Placówki mogły w ten sposób pozyskać pieniądze na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. O wsparcie w formie dotacji celowej miały ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, a środki z programu maja pomóc w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Największym beneficjentem programu jest diecezja siedlecka, która pozyskała 7 mln złotych na budowę sali gimnastycznej przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i 5 mln złotych na dokończenie rozbudowy budynku Katolickiej Szkoły Podstawowa im. Bł. ks Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. W ramach pierwszego rozstrzygnięcia programu 58 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę blisko 60 mln zł. W drugim rozstrzygnięciu 52 placówki otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 31 mln zł. Lista beneficjentów w tym linku. Większość środków pójdzie do organizacji katolickich, diecezji i parafii, które prowadzą katolickie placówki.

- Katolicy też są obywatelami tego państwa. To jest także nasze państwo, a budżet państwa to jest także nasz budżet. Nasz - katolików, chrześcijan. Przyjmijcie to sobie państwo do wiadomości - mówił minister Czarnek podczas jednego z ostatnich publicznych wystąpień, pytany o podział środków przez dziennikarzy.

Kierując się logiką profesora Czarnka, można dojść do wniosku, że rodzice i dzieci korzystający ze świeckich szkół publicznych są gorszymi obywatelami tego państwa. Tylko nieliczne placówki niezwiązane z kościołem mogą liczyć na łaskawość pana ministra.